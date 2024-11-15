Samsung Galaxy S24 FE規格全面升級！加入Galaxy AI勁實用：Circle to Search with Google、對話內容即時翻譯、調整訊息語氣聊天助手

Samsung近日推出了輕旗艦手機Galaxy S24 FE，為FE系列最新成員。一如以往，Galaxy S24 FE有頂級效能兼高質相機，加上新加入Galaxy AI功能及相較大眾化的定價，屬於實用性高的手機。

Galaxy S24 FE的設計與上代Galaxy S23 FE相同，是次提供了灰、藍、綠、黃、四種配色。手機依舊支援IP68防水防塵，正面和背面均採用Corning Gorilla Victus保護，而邊框則用上鋁合金。是次手機的Dynamic AMOLED 2X熒幕提升至6.7吋，擁有2,340 x 1080解像度、支援120Hz刷新率、1,900 nits最高亮度及擁有Vision Booster來提升色彩表現及對比度。

Galaxy S24 FE設有1,000萬像素前置鏡頭。

熒幕支援屏下指紋解鎖功能。

Galaxy S24 FE正面和背面均採用Corning Gorilla Victus保護，而邊框則用上鋁合金。

手機設有三個主鏡頭，提供3倍光學變焦及30倍數碼變焦能力。

Galaxy S24 FE配備Exynos 2400e處理器，這枚處理器採用4nm製程擁有十個核心，安兔兔測試分數有175萬多，提供強勁的效能，足夠任何使用上的需要。此外，手機內置8GB記億體及256GB儲存，內置電池容量提升至4,700mAh，支援25W快速充電及15W無線快充，另外也提供無線分享電量功能。

機身右側設有音量鍵及電源鍵。

Galaxy S24 FE採用USB Type-C介面充電，支援25W有線快充。

手機設有雙SIM卡插槽，惟不支援記憶卡。

Galaxy S24 FE的攝力依然強大，配備5,000萬像素廣角、1,200萬像素超廣角及800萬像素遠攝主鏡頭，而前置鏡頭則為1,000萬像素，提供3倍光學變焦及30倍數碼變焦能力，鏡頭組合與上代Galaxy S23 FE相同。不過，Galaxy S24 FE加入了ProVisual Engine，透過AI來提升相片和影片的細緻程度，從而提升影像品質，另外也設有Super HDR提升色彩表現。

Galaxy S24 FE提供的拍攝功能與其他Samsung手機相若。

Galaxy S24 FE加入了一系列Galaxy AI功能，包括有筆記助手。

Galaxy S24 FE配備Exynos 2400e處理器，安兔兔測試分數有175萬多，提供強勁的效能。

Galaxy S24 FE加入了ProVisual Engine及Super HDR，能提升照片細緻度及色彩。

一如Samsung其他手機，Galaxy S24 FE加入了一系列Galaxy AI功能，包括Circle to Search with Google、即時翻譯面對面的對話內容的語音翻譯、即時翻譯、調整訊息語氣、語法及用字的聊天助手、能自動格式化並進行翻譯的筆記助手、轉錄音訊內容的轉錄助手，以及在瀏覽器上生成摘要或翻譯整個網頁的瀏覽助手等等。

總結

縱使Galaxy S24 FE只是上代的升級版，可是筆者覺得單是效能上的改進已經值得，再加上電池容量、熒幕尺寸的提升，以及內置Galaxy AI功能，整體來說使用體驗是有增無減。

作業系統：Android 14

處理器Samsung Exynos 2400e 3.1GHz十核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,340 x 1,080像素，6.7吋多點觸控Dynamic AMOLED 2X

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/20/28 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41 / 5G N1/5/28/40/41/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,000萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 1,200萬像素超廣角 + 800萬像素遠攝（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 屏下指紋感應器

電池：內置4,700mAh

體積：162 x 77.3 x 8毫米

重量：213克

售價：$5,498

查詢：Samsung 3698 4698