OPPO Find X8 Pro強勢登場！哈蘇攝影系統配雙潛望鏡頭，AI修服技術遠攝目標清晰度超高，最強遠攝手機

OPPO最新推出的旗艦手機Find X8 Pro， 以強勁效能與AI遠攝為主打賣點，配備兩個潛望長焦鏡頭，加上OPPO與哈蘇聯合開發的攝影系統，是現時市場上遠攝能力最強的手機。

Find X8 Pro熒幕左上角設有3,200萬像素自拍鏡頭。

熒幕提供指紋解鎖功能。

Find X8 Pro機身用上對稱設計增加美感，並支援IP68/IP69 防塵防水功能。

Find X8 Pro配有四個同是5,000萬像素的鏡頭，包括兩個潛望長焦鏡頭。

Find X8 Pro在香港推出的是16GB + 512GB版本，配有黑白兩色機身選擇，機身用上對稱設計增加美感，並支援IP68/IP69 防塵防水功能。手機的機身不單設有三段式靜音開關鍵，可一按切換靜音、震動及響鬧，最特別是新加入了快拍按鈕，該按鈕提供了點擊拍攝、滑動變焦、長按連拍功能，讓拍攝時有更直覺的操控。

設有三段式靜音開關鍵，可一按切換靜音、震動及響鬧。

Find X8 Pro新加入快拍按鈕，提供了點擊拍攝、滑動變焦、長按連拍功能。

音量鍵及電源鍵設在機身右側。

機底設有USB Type-C介面，支援80W快速充電。

Find X8 Pro支援雙SIM卡，但未設有記憶卡插槽。

Find X8 Pro是首部在港發售、搭載MediaTek Dimensity 9400處理器的手機，該處理器採用TSMC第二代3nm製程，CPU及GPS效能分别提升40%及44%，AI 處理效率也提升了35%。從安兔兔測試的分數可看到，Find X8 Pro獲得262萬多分，是目前效能最強的手機之一。此外，手機的機身用上石墨和超大散熱板來協助散熱，令手機在打機時仍能運作暢順。

Find X8 Pro支援最多120倍數碼變焦。

內置「與iPhone互傳」功能，可將Find X8 Pro及iPhone內的相片、影片、文件等檔案快速互傳。

拍攝後的相片可經AI技術來提升解像度，亦設有AI消除反光、AI消除拖影及AI橡皮擦2.0等相片後製功能。





Find X8 Pro首部在港發售、搭載MediaTek Dimensity 9400處理器的手機，安兔兔測試分數有262萬多分，是目前效能最強的手機之一。

透過6x長焦鏡頭，可拍攝到極高品質的相片。

即使用上120倍數碼變焦，借助AI技術修正後，拍攝的主體依然清晰可見。

Find X8 Pro的6.78吋熒幕以Gorilla Glass 7i玻璃保護，採用1.9毫米四等邊框設計，提供2,780 x 1,264解像度、120Hz刷新率、最高4,500尼特毫度及支援而ProXDR 顯示技術。此外，手機內置5,910mAh電池，支援 80W SUPERVOOC快充技術及50W AIRVOOC 無線充電，跟機也附有80W充電器。

Find X8 Pro引入全新的哈蘇攝影系統，配有四個同是5,000萬像素的鏡頭，與其他手機最大差異，是手機擁有兩個潛望長焦鏡頭，分别提供3x及6x光學變焦，其中3x遠攝鏡頭更支援OIS光學防震，加上廣角及超廣角鏡頭之下，可利用不同焦距拍攝。此外，手機支援最多120倍數碼變焦，而拍攝後的相片會經AI技術來提升解像度，亦設有AI消除反光、AI消除拖影及AI橡皮擦2.0等相片後製功能。

另一方面，Find X8 Pro也內置不同的AI應用功能，包括AI文案助理、AI聊天、AI文章摘要、AI筆記助理及文件翻譯等。不過，論最吸引到筆者的地方，是Find X8 Pro加入了「與iPhone互傳」功能，可將Find X8 Pro及iPhone內的相片、影片、文件等檔案快速互傳，OPPO更稱未來會將此功能加入一碰互傳來增強方便程度。

總結

筆者認為Find X8 Pro是現時最強的遠攝手機，原因是筆者曾在尖沙咀彌敦道拍攝筆架山山頂的雷達站，即使用上120倍數碼變焦，借助AI技術修正後，拍攝的主體依然清晰可見，惟有親身試用過才知其厲害。

作業系統：Android 15

處理器：MediaTek Dimensity 9400 3.6GHz八核

記憶體：16GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,780 x 1,264像素，6.78吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 / TDD-LTE Band 38/39/40/41 / 5G NR N1/2/3/5/7/8/20/25/26/28/38/40/41/66/75/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.4

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000 萬像素OIS廣角 + 5,000萬像素超廣角 + 5,000 萬像素3x長焦 / 5,000 萬像素6x長焦（主鏡頭）

其他：GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 屏下指紋感應器

電池：內置5,910mAh

體積：162.27 x 76.67 x 8.24毫米

重量：215克

售價：$7,299

查詢：OPPO 3896 7699

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