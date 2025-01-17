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17/01/2025

攝影能力最強的摺疊手機？探索 Huawei Mate X6 的紅楓原色影像技術，還原真實色彩，拍出大師級作品

#數碼潮物 #摺疊手機 #手機 #影像技術 #摺機 #Mate X6EMUI 15 #Huawei #Gadget #智能手機
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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　Huawei Mate系列手機可算是摺疊手機的代表，無論是外型設計、功能，以至使用體驗都有高水準表現。最新一員Mate X6也不例外，新加入的紅楓影像拍攝系統，能真實還原拍攝場景的色彩，輕鬆拍出大師級作品。

 

 

　　Mate X6以行星運行軌道為靈感，用上中軸對程佈局設計，備有寰宇紅、曜石黑、星雲灰三款配色，前兩者均用上超薄素皮；而星雲灰則採用微納米 3D拓印錦纖材質。Mate X6支援2米IPX8抗水等級，用上以1900MPa高強度鋼材製成的全新玄武水滴鉸鏈，機內就用上首創的分佈式玄武架構，能增加副框空間使用率32%，亦能將熱源左右分離，配合2,000W/m·K超高導熱石墨烯及3D液冷VC立體散熱結構來加強散熱效能。

 

Mate X6外屏設有8,000萬像素前置廣角鏡頭。

 

Mate X6用上中軸對程佈局設計，其中寰宇紅及曜石黑機背均用上超薄素皮。

 

Mate X6新加入的紅楓原色影像技術，特設150萬多光譜通道鏡頭，亦配備長焦微距、超光變和超廣角鏡頭。

 

Mate X6設有7.93吋內熒幕，具備 1,800nits峰值亮度及支援1-120Hz自適應刷新率。

 

內熒幕亦設有800萬像素前置鏡頭。

 

手機用上以1900MPa高強度鋼材製成的全新玄武水滴鉸鏈，可固定以不同角度開合

 

　　Mate X6採用Kirin 9020處理器，內置12GB記憶體和512GB儲存，安兔兔測試分數接近120萬，足夠日常使用甚至遊戲的需要。值得留意是，Mate X6是首部內置天通衛星通訊功能的摺疊手機，配合相關通訊計劃，能在覆蓋範圍直接連接衛星撥打電話或收發短訊。此外，手機內置了5,110mAh電池，支援66W Huawei SuperCharge有線快充及 50W Huawei SuperCharge 無線快充。

 

Mate X6機頂設有紅外線埠，可配合手機內置智能遙控器應用程式使用。

 

底部設有USB Type-C介面，支援66W Huawei SuperCharge有線快充。

 

機身右側設有音量鍵和整合指紋解鎖功能的電源鍵。

 

Mate X6設有雙SIM卡插槽，惟不支援microSD記憶卡。

 

　　Mate X6主外雙熒幕均採用Huawei X-True及HDR Vivid顯示技術，7.93吋主熒幕具備2,440 x 2,240解像度和1,800nits峰值亮度；6.45 吋外熒幕則擁有2,440 x 1,080 解像度和2,500nits峰值亮度，並以第二代崑崙玻璃保護。兩個熒幕均支援 1-120Hz自適應刷新率與1,440Hz PWM調光，有效減低電耗兼能在低光環境下護眼。配合主熒幕，Mate X6 配備「全景多窗」功能，可同時開啟三個應用程式，並以全屏模式運行及相互切換。

 

　　Mate X6支援XMAGE影像系統，新加入的紅楓原色影像技術，特設150萬多光譜通道鏡頭，能更精準地識別及捕捉全域色彩，配合XD Fusion調節色準可真實還原拍攝場景。此外，手機配備支援 4 倍光學變焦及5厘米拍攝距離的4,800萬像素長焦微距鏡頭、十段可變式物理光圈的5,000萬像素超光變主鏡頭和4,000萬像素超廣角鏡頭。拍攝功能方面，Mate X6提供多角度懸停效果，搭載「運動軌跡」 和「主角時刻」 等AI動態照片功能，令攝影更有創意。

 

Mate X6的攝影界面與其他Huawei手機相同，但就加入AI動態照片功能。

 

在手機半摺合時，相機會自動將畫面一分為二，方便拍攝時的需要。

 

Mate X6是首部內置天通衛星通訊功能的摺疊手機，配合相關通訊計劃，能直接連接衛星撥打電話或收發短訊。

 

Mate X6採用Kirin 9020處理器，安兔兔測試分數接近120萬，足夠日常使用甚至遊戲的需要。

 

Mate X6新加入的紅楓原色影像技術，能更精準地識別及捕捉全域色彩，可真實還原拍攝場景。

 

夜攝時亦可清晰看到相片的顏色及層次感。

 

總結

 

　　筆者試用完後，可以肯定Mate X6是現時攝力最強的摺疊手機，無論是白天或晚上都能拍攝出一流的相片，尤其是夜攝時可清晰看到相片的顏色及層次感，相信與紅楓原色影像技術有直接關係。

 

作業系統：EMUI 15

處理器：Kirin 9020 2.5GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,440 x 1,080像素，6.45吋多點觸控LTPO OLED（外屏） / 2,440 x 2,240像素，7.93吋多點觸控LTPO OLED（內屏）

制式：GSM Band 2/3/5/8 / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / LTE FDD Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/66 / LTE TDD Band 34/38/39/40/41/42

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：800萬像素廣角（前置） + 800萬像素廣角（內屏）  / 5,000萬像素超光變 + 4,000萬像素超廣角 + 4,800萬像素潛望式長焦微距 + 150萬多光譜通道紅楓原色（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC / 天通衛星通訊 / NFC / 指紋感應器

電池：內置5,110mAh

體積：156.6 x 144.04x 4.6毫米（打開） / 156.6 x 73.78 x  9.85毫米（摺合）

重量：239克

售價：$14,999

查詢：Huawei 8128 8810

 

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