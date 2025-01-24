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24/01/2025

Redmi Note 14 Pro+ 5G｜AI三鏡拍攝、相片細緻色彩提升 AI工具：翻譯+備忘錄+錄音機

#數碼潮物 #AI #手機 #AI翻譯 #智能手機 #AI錄音機 #三鏡拍攝 #AI備忘錄 #Redmi Note 14 Pro+ 5G #Xiaomi HyperOS #Gadget
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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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    本欄每周更新

　　小米的一向走性價比路線，新推出的Note 14系列賣點是AI相機系統、耐用性和極致體驗。整個Note 14系列分别有Note 14、Note 14 5G、Note 14 Pro 5G及Note 14 Pro+ 5G四款，涵蓋了不同的價位，當中以Note 14 Pro+ 5G擁有最強的規格。

 

 

　　Note 14 Pro+ 5G分别有256GB及512GB版本，並擁有黑、藍、紫三色選擇。機身採用高強度鋁合金複合框架、能量吸收海綿橡膠和聚合物緩衝材料來增強耐摔性，並支援IP68防水防塵。同時，手機的熒幕採用Corning Gorilla Glass Victus 2 玻璃，機背則用上 Corning Gorilla Glass 7i 玻璃保護，提供了額外的抗刮能力。

 

Note 14 Pro+ 5G設有2,000萬像素廣角自拍鏡頭。

 

機背用上 Corning Gorilla Glass 7i 玻璃保護，提供了額外的抗刮能力。

 

Note 14 Pro+ 5G備有AI三攝主鏡頭，當中包括2億像素主攝。

 

　　Note 14 Pro+ 5G配備Snapdragon 7s Gen 3處理器，內置12GB記憶體，安兔兔測試分數有74萬多，在同級手機算有很好的效能。手機配備2,712 x 1,220解像度的6.67吋CrystalRes AMOLED熒幕，支援3 ,000nits峰值亮度、12bit色深及DCI-P3 廣色域顯示，並獲得TÜV Rheinland低藍光（硬件方案）、節律友好與無閃爍認證。另一方面，Note 14 Pro+ 5G內置5,110mAh電池，支援120W快充，在-20℃的極寒環境仍能運作。

 

機頂設有紅外線埠，可配合手機內置智能遙控器應用程式使用。

 

 底部設有USB Type-C介面，支援120W快充，在-20℃的極寒環境仍能運作。

 

手機提供熒幕指紋解鎖功能。

 

Note 14 Pro+ 5G設有雙SIM卡插槽，惟不支援microSD記憶卡。

 

Note 14 Pro+ 5G的拍攝功能與小米其他手機相若，最多可拍攝2億像素相片。

 

　　Note 14 Pro+ 5G擁有三鏡AI攝影系統，包括2億像素主攝、800萬像素超廣角及200萬像素微距鏡頭，提供4倍光學級無損及最多30倍數碼變焦，其中主攝鏡頭更支援OIS光學防震，配合內置的AI影像引擎可提升照片細節與色彩。手機除了有基本的拍攝功能，小米亦特意在Note 14 Pro+ 5G系列加入不同的AI功能，如AI消除、AI美化、AI擴圖等，方便把照片再處理。

 

Note 14 Pro+ 5G內置了AI翻譯、AI備忘錄、AI錄音機等功能，另外還有Google的一圈即搜。

 

Note 14 Pro+ 5G配備Snapdragon 7s Gen 3處理器，安兔兔測試分數有74萬多，在同級手機算有很好的效能。

Note 14 Pro+ 5G的2億像素主攝鏡頭支援OIS光學防震，能拍攝極高水準的照片。

 

總結

 

　　縱使Note 14 Pro+ 5G是中階手機，可是仍內置了AI翻譯、AI備忘錄、AI錄音機等功能，這直接令手機的吸引力大大增加。要留意是，Note 14 Pro+ 5G的256GB和512GB版本的定價只差$200，筆者強烈建議讀者選購容量較大的版本，以得到更好的使用體驗。

 

　　順帶一提，1月27日前講買Note 14系列可獲不同贈品，如選購Note 14 Pro+ 5G有價值價值$549的Infinity 暖風機，還有額外12 個月保養（價值$699）及6個月碎屏保障服務一次（價值$999）。此外，全系列均有Spotify Premium、YouTube Premium及100GB Google One雲端儲存試用。

 

作業系統：Xiaomi HyperOS

處理器：Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 2.5GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB/512GB ROM

顯示屏：2,712 x 1,220像素，6.67吋多點觸控CrystalRes OLED

制式：GSM Band 2/3/5/8 / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / LTE FDD Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 / LTE TDD Band 38/40/41/42/48 / 5G n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.4

鏡頭：2,000萬像素廣角（前置） + 2億像素主攝 + 800萬像素超廣角 + 200萬像素微距鏡頭（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 熒幕指紋感應器

電池：內置5,110mAh

體積：162.53 x 74.67x 8.74毫米

重量：210.14克

售價：$2,799 (256GB / $2,999 (512GB)

查詢：小米 3077 3620

 

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