Samsung Galaxy S25 Ultra強勢登場！全面升級AI功能：個人化每日簡報、AI圖像創作、自動影片剪輯

Samsung Galaxy S25系列正式登場，整個系列有Galaxy S25、Galaxy S25+和Galaxy S25 Ultra，當中以Galaxy S25 Ultra為旗艦型號，擁有最強硬件規格，配合強化版的AI功能帶來更智能的流動AI體驗。

Galaxy S25 Ultra分别有12GB + 256GB、12GB + 512GB與16GB + 1TB三個版本，機身沿用過去的設計語言，但用上圓角設計，加上鈦金屬邊框有更好的手感。手機保留了S-Pen，機身支援IP68防水防塵，並提供黑、灰、藍、銀、灰黑、灰綠、粉金多種配色選擇。手機配備6.9吋3,120 x 1,440解像度的Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X平面熒幕，支援120Hz刷新率及最高2,600nits亮度，同時以Corning Gorilla Armor 2保護。

Galaxy S25 Ultra熒幕上方設有1,200萬像素前置鏡頭。

支援屏幕指紋解鎖。

機身沿用過去的設計語言，但用上圓角設計，加上鈦金屬邊框有更好的手感。

Galaxy S25 Ultra同樣配備四主鏡頭組合，但超廣角鏡頭升級至5,000萬像素。

Galaxy S25 Ultra採用Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器，官方稱NPU、CPU和GPU性能分別提升40%、37%及30%，機內亦配備比上一代大40%的Vapor Chamber冷卻系統，配合熱介面材料提升散熱效率。另一方面，手機內置5,000mAh電池，支援45W有線快充及15W無線充電，更內置mDNIe 技術讓手機使用時間得以延長。

採用USB Type-C介面充電，支援 45W有線快充及15W無線充電。

手機右側設有音量及電源鍵。

Galaxy S25 Ultra依舊支援S-Pen操作。

Galaxy S25 Ultra支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。

AI依然是Galaxy 25 Ultra的重點功能，是次搭載的One UI 7.0令AI功能更全面。新加入的AI功能包括有個人化每日簡報Now Brief、在鎖定畫面顯示資訊的Now Bar、通話錄音生成文字摘要紀錄的通話助手、繪圖助手能以文字指令創作AI圖、自動刪除影片雜音的音訊消除器，以及透過AI分析自動剪輯影片等等。此外，原有的智能選擇、Circle to Search、寫作工具箱等AI功能都全面提升，豐富了使用體驗。

Galaxy S25 Ultra的四個主鏡頭，提供2倍光學、3倍光學、5 倍光學、10 倍無損及100倍數碼變焦能力。

手機新加入不同的AI功能，如音訊消除器可自動刪除影片雜音。

另一新AI功能有個人化每日簡報Now Brief，能在同一畫面顯示同的資訊。

除了繪畫草圖外，繪圖助手能以文字指令創作AI圖。

Galaxy S25 Ultra同樣配備四主鏡頭組合，但超廣角鏡頭升級至5,000萬像素，連同2億像素廣角、5,000 萬像素遠攝及1,000 萬像素遠攝鏡頭，可拍攝不同焦距的照片。手機搭載新一代ProVisual引擎，能捕捉清晰影像之餘，也提供雙重分析雜訊移除功能來加強夜攝效果，同時也有空間濾波器來降低影片雜訊，更支援10-bit HDR錄影功能。

筆者試用Galaxy S25 Ultra的12GB + 256GB版本進行安兔兔測試，得分接近230萬，效能屬於頂級。

Galaxy S25 Ultra配備四主鏡頭組合，一如以住可拍攝高品質的相片。

總結

相對於上代產品，Galaxy S25 Ultra最大差異是處理器、廣角鏡頭及AI功能的升級，這些升級帶來更好的使用體驗是毋庸置疑。此外，在2月13日前購買Galaxy S25 Ultra，可獲限時容量升級優惠，1TB版本以$12,098發售；512GB則售$10,098。另外同時購買Galaxy Watch Ultra智能手錶有$800折扣、Galaxy Watch7系列智能手錶$600折扣，以及Galaxy Buds3 Pro或Galaxy Buds3無線降噪耳機$500折扣。

作業系統：Android 15

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy 4.47GHz八核

記憶體：12GB/16GB RAM / 256GB/512GB/1TB ROM

顯示屏：3,120 x 1,440像素，6.9吋多點觸控Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X

制式：GSM 850/900/1800/1900 / WCDMA Band 1/2/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66 / TD-LTE Band 34/38/39/40/41 / 5G NR N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/66/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.4

鏡頭：1,200萬像素（前置） / 2億像素廣角 + 5,000萬像素超廣角 + 5,000 萬像素遠攝 + 1,000 萬像素遠攝鏡頭（主鏡頭）

其他：GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh

體積：162.8 x 77.6 x 8.2毫米

重量：218克

售價：$9,888 (12GB + 256GB) / $10,898 (12GB + 512GB) / $13,398 (16GB + 1TB)

查詢：Samsung 3698 4698