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04/04/2025

Huawei MatePad Pro 13.2”：重塑流動辦公新標準，極致工藝與影音體驗的完美結合

#數碼潮物 #手機 #OLED 屏幕 #智能手機 #Huawei MatePad Pro 13.2” #流動辦公室 #前置鏡頭 #AI #影音
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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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    本欄每周更新

 

　　Huawei MatePad Pro 13.2” 2025是旗下最新的旗艦平板，以 13.2 吋超大柔性 OLED 屏幕、PC 級生產力工具及頂級影音規格，瞄準商務用戶與創作者需求，不僅延續品牌輕薄設計，更在多項技術上突破，成為流動辦公與娛樂的全能助手。

 

MatePad Pro 13.2” 2025跟機附有採用分體式設計的智能磁級鍵盤。

 

智能磁級鍵盤提供了按鍵及觸控板，還可將平板調校不同角度使用。

 

　　MatePad Pro 13.2” 2025沿用 Huawei 一體成型金屬機身設計，厚度僅 5.5 毫米，重580 克，擁有輕盈握持手感。機身採用航天級鎂合金中框，搭配流金絲帛紋理表面，在不同角度下呈現金屬變化感。機身兩側共設有六個揚聲器，配合Huawei Sound 技術，無論是視像會議或觀看電影，均有層次分明兼臨場感十足的聲效。

 

機頂設有音量鍵及三個收音咪。

 

機身左側設有整合指紋感應器的電源鍵和三個揚聲器。

 

USB Type-C介面設在機身右側，還有另外三個揚聲器。

 

　　配備13.2吋柔性OLED熒幕是 MatePad Pro 13.2” 2025的亮點，該熒幕支援2.8K解像度，採用3:2顯示比例，擁有94%屏佔比、144Hz刷新率及HDR Vivid全鏈路顯示。熒幕表面結合Huawei X-True Display及Huawei PaperMatte防眩光塗層，透過納米級蝕刻技術消除99%環境光干擾。此外，熒幕亦採用磁控納米光學鍍膜達至95%透光率，並通過SGS低視覺疲勞2.0認證及TÜV Rheinland全域護眼3.0認證。

 

MatePad Pro 13.2” 2025擁有13.2吋柔性OLED PaperMatte熒幕，在強光直射下，也易於觀看熒幕的內容。

 

設有1,600萬像素前置鏡頭。

 

　　MatePad Pro 13.2” 2025用上Kirin T92處理器，內置12GB記憶體和512GB儲存，安兔兔測試分數超過105萬，效能有優異表現。平板內置10,100mAh大容量電池，支援88W Huawei SuperCharge有線快充，60分鐘可為平板充滿電。此外，MatePad Pro 13.2” 2025設有5,000萬像素標準及800萬像廣角雙主鏡頭，以及1,600萬像素前置鏡頭，提供的拍攝功能與其他Huawei手機相同。

 

MatePad Pro 13.2” 2025配有5,000萬像素標準及800萬像廣角雙主鏡頭。

 

機頂設有音量鍵及三個收音咪。

 

熒幕支援144Hz刷新率，帶來更流暢的使用體驗。

 

MatePad Pro 13.2”用上Kirin T92處理器，安兔兔測試分數超過105萬，效能有優異表現。

 

 MatePad Pro 13.2” 2025預載 PC 級 WPS Office，介面與電腦版無異，支援多視窗操作、懸浮視窗及觸控縮放。

 

　　MatePad Pro 13.2” 2025跟機附有採用分體式設計的智能磁級鍵盤，內置觸控板兼可自由調整平板角度，提供筆記本電腦的使用體驗。平板更預載 PC 級 WPS Office，介面與電腦版無異，支援多視窗操作、懸浮視窗及觸控縮放。此外，跟機亦附送了支援16,384級壓感及星閃技術M-Pencil（第三代）星閃筆，配合Huawei Notes的AI字跡調整功能，手寫筆記可一鍵轉換為文字；內置的GoPaint繪畫軟件也新增流體筆刷與潑墨特效，模擬真實繪畫手感，無論是設計草圖或藝術創作，均能精準呈現細節。

 

內置的GoPaint繪畫軟件新增流體筆刷與潑墨特效，模擬真實繪畫手感。

 

MatePad Pro 13.2” 2025支援Huawei M-Pencil（第三代），可配合GoPaint繪畫應用程式及Huawei Notes應用程式使用。

 

總結

 

　　無論在熒幕表現、生產力工具或創作體驗，MatePad Pro 13.2” 2025均達到旗艦水準，加上輕薄設計與強勁續航，堪稱流動辦公的終極方案。平板以$7,399的定價發售，隨機附贈智能磁吸鍵盤、M-Pencil（第三代）及 FreeBuds 5 耳機（限時優惠），筆者覺得是物有所值，是目前市場上最佳的平板選擇之一。

 

作業系統：HarmonyOS 4.3

處理器：Kirin T92 2.5GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,880 × 1,920像素，13.2吋多點觸控柔性OLED PaperMatte

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：1,600萬像素（前置） / 5,000萬像素標準 + 800萬像廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo

電池：內置10,100mAh

體積：289.1 x 196.1 x 5.5毫米

重量：580克

售價：$7,399

查詢：Huawei 8128 8810

 

 

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