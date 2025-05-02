Leica鏡頭再升級，小米15 Ultra延續頂級手機攝影體驗！

小米年度旗艦手機15系列強勢登場，其中15 Ultra憑藉與Leica深度合作的光學技術與創新設計，搭載1吋超大感光元件、四鏡頭全焦段覆蓋，以及突破性的電影級錄影功能，成為系列中最受矚目的攝影王者。

15 Ultra延續上代仿相機的機身語言，是次分別有黑、白與經典黑銀三款配色，其中黑銀版本擁有Leica相機的外表，以航天級玻璃纖維融合PU皮革飾面打造。為提升耐用性，小米首度採用升級版Xiaomi Guardian Structure防護結構，搭配抗跌落性能提升16倍的Xiaomi Shield Glass 2.0玻璃，並以高強度鋁合金框架與Corning Gorilla Glass 7i鏡頭保護玻璃強化機身，同時支援IP68防水防塵。

15 Ultra熒幕上方設有3,200萬像素自拍鏡頭。

支援屏幕指紋解鎖功能。

15 Ultra機背的設計與上代相同。

15 Ultra擁有覆蓋14mm至200mm光學變焦的Leica Summilux光學鏡頭。

15 Ultra搭載Snapdragon 8 Elite處理器，提供內置16GB記憶體與512GB儲存，經典黑銀色更提供1TB版本，安兔兔測試得分超過255萬，效能有頂級表現。手機配備小米IceLoop散熱系統，內置5,410mAh容量碳化硅電池，支援90W有線與80W無線HyperCharge快充。此外，15 Ultra配備6.73吋WQHD+ AMOLED螢幕，支援1-120Hz動態刷新率與Dolby Vision，峰值亮度提升至3,200 nit，並新增「1Hz常亮顯示」功能，可隨時查看時間、通知等資訊。

機身右側設有音量鍵及電源鍵。

USB Type-C介面設於機底，支援90W有線HyperCharge快速充電。

15 Ultra支援雙卡雙待，更支援eSIM功能。

整個系列設有黑、白與經典黑銀三款配色。

15 Ultra可配合「專業攝影套裝」使用以提升拍攝體驗。

攝影功能是15 Ultra的核心亮點，擁有覆蓋14mm至200mm光學變焦的Leica Summilux光學鏡頭。5,000萬像素主鏡頭用上1吋LYT-900感光元件，支援ƒ/1.63大光圈及14EV高動態範圍，同時也配備5,000萬像素浮動長焦與2億像素長焦鏡頭，三個鏡頭均支援OIS光學防震。此外，手機也設有5,000萬像素14mm超廣角，以及3,200萬像素自拍鏡頭。

15 Ultra提供最高4.3倍光學及120倍數碼變焦，也支援14EV動態範圍。

提供不同的AI圖片處理功能，包括影像強化、智能擴圖、反光去除等。

15 Ultra搭載Snapdragon 8 Elite處理器，安兔兔測試得分超過255萬，屬於頂級效能。

15 Ultra的主鏡頭能拍攝出媲美數碼相機質素的相片。

拍攝功能方面，15 Ultra新增Fastshot模式，實現0.6秒極速抓拍。主鏡頭與長焦均支援4K 120fps慢動作拍攝，全焦段可錄製Dolby Vision® 4K 60fps影片與10位元Log格式，並首度導入ACES色彩標準，確保後製調色達到電影工業級精準度。為提升拍攝體驗，小米亦為15 Ultra繼續推出「專業攝影套裝」，內含快門按鈕、67mm濾鏡轉接環與2,000mAh續航握把。

總結

15 Ultra不僅延續小米旗艦的頂級性能，透過Leica Summilux 光學鏡頭、1吋大底與AI演算法，將手機攝影推向另一層次。從極速抓拍到電影級錄影，重新定義了旗艦手機的影像潛力，無論是專業攝影師或日常用戶，皆能透過這部「口袋中的相機」，捕捉每一刻的極致之美。

作業系統：Android 15

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Elite 3 4.32GHz八核

記憶體：16GB RAM / 512GB/1TB ROM

顯示屏：3,200 x 1,440像素，6.73吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / UMTS Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 / TDD-LTE Band 38/39/40/41/42/48 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素主鏡頭 + 2億像素長焦 + 5,000萬像素浮動長焦 + 5,000萬像155°超廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,410mAh

體積：161.3 x 75.3 x 9.35毫米（黑、白） / 161.3 x 75.3 x 9.48毫米（經典黑銀）

重量：226克（黑、白） / 229克（經典黑銀）

售價：$8,999 (512GB) / $9,999 (1TB)

查詢：小米 3077 3620