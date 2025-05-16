破格設計勁吸睛！Samsung Galaxy S25 Edge鈦金屬超薄機身耳目一新，規格及功能頂級內外兼備

Samsung Galaxy S25系列最新一員Galaxy S25 Edge上場，強勁效能配合以超薄機身設計，加上來自Galaxy AI功能，比同系列其他手機更吸引，給筆者有耳目一新的感覺。

Galaxy S25 Edge設計上與同系列其他手機完全不同，機身用上鈦金屬物料，配合圓滑邊框及鈦合金框架有很好的手感。還有的是，Galaxy S25 Edge的機身厚度只有5.8毫米，是現時最薄的手機之一，而重量亦只有163克，並支援IP68防水防塵，以及提供銀、藍、黑三色選擇。此外，Galaxy S25 Edge的熒幕用上更堅固的Corning Gorilla Glass Ceramic 2，增加熒幕的耐用性和防裂能力。

Galaxy S25 Edge熒幕上方設有1,200萬像素前置鏡頭。

支援屏幕指紋解鎖。

Galaxy S25 Edge機身用上鈦金屬物料，配合圓滑邊框及鈦合金框架有很好的手感。

Galaxy S25 Edge機身厚度只有5.8毫米，是現時最薄的手機之一。

Galaxy S25 Edge設有雙鏡頭，包括2億像素廣角及1,200萬像素超廣角。

Galaxy S25 Edge備有256GB及512GB版本，用上Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器及內置12GB記憶體，安兔兔測試得分超過200萬，是頂級效能表現，同時配備6.7吋Dynamic AMOLED熒幕，提供3,120 x 1,440解像度及支援120Hz刷新率。受到超薄機身影響，Galaxy S25 Edge只內置3,900mAh電池，但足夠一整天的使用，並支援25W快速充電及15W無線快充。

採用USB Type-C介面充電，支援 25W有線快充及15W無線快充。

手機右側設有音量及電源鍵。

Galaxy S25 Edge支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。

Galaxy S25 Edge設有雙鏡頭，包括2億像素廣角及1,200萬像素超廣角，另外也設有1,200萬像素前置鏡頭，其中廣角鏡頭支援OIS光學防震。手機內置與Galaxy S25系列相同的新一代ProVisual引擎，可令主體細節保持清晰，以及保留人像自然膚色。拍攝功能方面，Galaxy S25 Edge支援2倍光學與10倍數碼變焦，兼提供不同的拍攝模式。

Galaxy S25 Edge支援2倍光學與10倍數碼變焦，兼提供不同的拍攝模式。

Galaxy S25 Edge同樣內置了Galaxy AI，例如繪圖助手能以文字指令創作AI圖。

另有個人化每日簡報Now Brief，能在同一畫面顯示同的資訊。

Galaxy S25 Edge用上Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器，安兔兔測試得分超過200萬，是頂級效能表現。

配備2億像素主鏡頭，拍攝相片的畫質同樣出色。

Galaxy S25 Edge同樣內置了Galaxy AI，繼有個人化每日簡報Now Brief、於鎖定畫面顯示資訊的Now Bar、通話錄音生成文字摘要紀錄的通話助手、繪圖助手能以文字指令創作AI圖、自動刪除影片雜音的音訊消除器，以及透過AI分析自動剪輯影片等等，加上其他一系列的AI功能如寫作助手及語音翻譯等，整體Galaxy AI的功能與同系列其他手機看齊。

總結

Galaxy 25 Edge突破了傳統直身手機的設計，單是外型已經吸引，整體的規格和功能也是頂級，稱得上內外美兼備。順帶一提，即日起至5月29日預售期間，Galaxy 25 Edge的512GB版本只售$8,398，變相有等同$1,000的折扣優惠。

作業系統：Android 15

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy 4.47GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB/512GB ROM

顯示屏：3,120 x 1,440像素，6.7吋多點觸控Dynamic AMOLED 2X

制式：GSM 850/900/1800/1900 / WCDMA Band 1/2/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66 / TD-LTE Band 34/38/39/40/41 / 5G NR N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/66/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.4

鏡頭：1,200萬像素（前置） / 2億像素廣角 + 1,200萬像素超廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置3,900mAh鋰電池

體積：75.6 x 158.2 x 5.8毫米

重量：163克

售價：$8,398 (256GB) / $9,398 (512GB)

查詢：Samsung 3698 4698