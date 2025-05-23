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23/05/2025

Honor 400 Pro手機：$4,599高質素媲美旗艦機，AI輕鬆一鍵轉影片

#數碼潮物 #AI #Honor #手機 #智能手機 #三鏡頭手機 #生成影片 #400 Pro #Android 15 #Gadget
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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　Honor最新中階手機400系列正式推出，香港更是全球首個發表的地區。整個400系列繼有400 Pro、400及400 Lite三個型號，其中400 Pro及400更獨有AI圖片建立影片功能，能將任何照片一按轉換成動態影片。

 

 

　　400 Pro是系列中最強的一款，沿用Honor數字系列的設計語言，備有銀、藍、黑三種配色。機身支援IP68和IP69防水防塵等級及SGS五星抗摔抗壓認證，亦設有1,280 x 2,800解像度的7.6吋AMOLED熒幕，支援最高5,000nits峰值亮度及120Hz自由刷新率等，還配備暈車舒緩功能，透過熒幕上移動的圓點，減輕乘車時產生的暈眩和不適。

 

400 Pro設有 5,000萬像素前置鏡頭。

 

支援屏幕指紋解鎖功能。

 

400 Pro沿用Honor數字系列的設計語言，備有銀、藍、黑三種配色。

 

手機搭載2億像素廣角、1,200萬像素超廣角及5,000萬像素遠攝三個鏡頭。

 

機身右側設有音量鍵和電源鍵。 

 

　　即使400 Pro是中階手機，不過實際上擁有去年旗艦手機的規格。手機用上Snapdragon 8 Gen 3處理器，內置12GB記憶體及512GB儲存，安兔兔測試得分182萬多分，效能之高毋庸置疑。此外，400 Pro內置6,000mAh青海湖電池，是現時電池容量最高的手機之一，更支援100W有線快充及50W無線快充，官方稱15分鐘可充電50%，跟機也附有100W充電器。

 

機頂設有紅外線埠，可配合內置應用程式作遙控器使用。

 

手機採用USB Type-C介面，支援100W有線快充。

 

400 Pro提供雙SIM卡插槽，也支援eSIM功能。

 

　　拍攝功能方面，400 Pro搭載2億像素廣角、1,200萬像素超廣角及5,000萬像素遠攝鏡頭。其中廣角及遠攝鏡頭均支援OIS光學防震，提供3倍光學及50倍數碼變焦能力，更內置不同的AI功能來提升超長焦、抓拍及人像的影像質素。還有的是，400 Pro提供不同的AI編輯功能，包括一鍵AI移除、AI擴圖、AI智能退地及AI臉部修復等等。

 

人像拍攝中新加入了六款菲林風格選擇。

 

400 Pro備有全新的AI圖片建立影片功能，可將任何圖片透過AI一鍵轉換成一段約5秒的影片。

 

400 Pro用上Snapdragon 8 Gen 3處理器，安兔兔測試得分182萬多分，效能之高毋庸置疑。

 

400 Pro搭載2億像素廣角鏡頭，在任何環境下都能拍攝出極高畫質的照片。

 

AI圖片建立影片功能所生成影片效果自然，是400 Pro的最大特色。

 

　　400 Pro不單擁有旗艦手機Magic7 Pro相同的AI功能，如AI隨意門、AI翻譯、AI會議紀要、AI 寫作工具、AI 字幕、AI防詐換臉識別等，還有全新的AI圖片建立影片功能，可將任何圖片透過AI一鍵轉換成一段約5秒的影片。筆者試過以不同種別的圖片轉換，所生成影片效果自然，例如街景圖片，路上行人會變成走動、車輛會在馬路行駛。最重要一點，是生成的影片是看不出任何瑕疵。

 

總結

 

　　400 Pro給筆者的使用體驗媲美旗艦型號Magic7 Pro，只有部分硬件及功能上的差別，但其定價卻便宜一大截，是一款高性價比的手機。另一方面， 即日起至5月28日其間預訂400 Pro，可獲價值$999的Pad X8a及價值$860的售後服務（包括90天只換不修、Honor Care Pro及一年內包前後蓋共4次的免費貼膜），扣除贈品價值實際400 Pro只要三千多元即能入手。

 

作業系統：Android 15

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 3GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB

顯示屏：1,280 x 2,800像素，6.7吋多點觸控AMOLED

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.4

鏡頭：5,000萬像素（前置） / 2億像素廣角 + 1,200萬像素超廣角 + 5,000萬像素遠攝（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou/QZSS / 紅外線埠 / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置6,000mAh

體積：160.8 x 76.1 x 81毫米

重量：205克

售價：$4,599

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103

 

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