Insta360 X5 全新拍攝功能突破：可自行更換鏡頭鏡片的最全面360全景相機

專注研發360全景相機Insta360，推出最新旗艦相機 Insta360 X5，主打8K全景拍攝及高品質影像，在白天黑夜都能拍出高品質影片。特别之處，是X5新加入不同拍攝模式及拆卸式鏡片設計，續航能力亦有所增強，可算是市場上功能最全面的360全景相機。

X5在外觀設計上延續上一代風格，配備觸控式熒幕，依然採用microSD記憶卡作儲存媒體，也支援 FlowState 防震技術。是次X5鏡頭採用更堅固的高強度玻璃材質，並搭配全新的可替換鏡片套裝，有需要時可自行更換受損鏡片，毋須特意送修。機身具備IP68等級防水防塵能力，可於15米水深中正常運作，亦能於-20°C至40°C溫度範圍內操作。

X5 配備全新的1/1.28 吋 Sony LYT-818感光元件，機身也加入全新麥克風防風罩減少風聲干擾。

X5設有觸控熒幕進行操作，另外也有快門鍵及可一按切換拃攝與攝錄的按鍵。

機身除了有電源鍵，也有設換拍攝模式的按鍵。

底部備有1/4吋接口連接自拍棒，也可加入磁吸快拆配件。

電池方面，X5 採用可更換式 2,400mAh 電池設計，在強化續航模式下拍攝 5.7K 24fps 影片時，續航能力可達 185分鐘；同時支援快充功能，只需 20 分鐘即可充電至 80%電量。針對收音體驗，X5加入全新麥克風防風罩，有效減少風聲干擾，同時內置智能降風噪與人聲增強技術，能獲得更清晰的收音效果。

X5 配備兩顆全新的1／1.28 吋 Sony LYT-818感光元件，進光量比上代提升 144%，再結合5nm AI晶片與雙專業影像器，整體運算能力提升140%。配合 Insta360 獨家PureVideo夜拍模式，利用AI降噪演算法，即使在昏暗環境下仍能保持清晰細節的畫面。

X5 採用可更換式 2,400mAh 電池設計，續航能力可達 185分鐘。

microSD記憶卡必須取出電池後才能更換。

X5採用USB Type-C介面充電，官方稱只需 20 分鐘即可充電至 80%電量。

X5最高可攝錄8K 30fps全景影片。

也可拍攝7,200萬像素全景相片。

新加入InstaFrame模式，可同時攝錄1080p平面影片及5.7K+ @30fps全景影片。

X5支援 8K 30fps及5.7K 60fps HDR等格式影片全景影片攝錄，更新加入了InstaFrame模式，啟動後會同時攝錄1080p平面影片及5.7K+ @30fps全景影片，亦可配合主角跟拍視角功能使用，方便攝鑤後快速分享。此外，X5也可拍攝最高7,200萬像素全景相片；在單鏡頭模式下，亦可用極廣角模式拍攝170°超廣角畫面。

透過Insta360應用程式，能在手機觀看拍攝畫面或進行操作。

拍攝完的全景影片也可利用AI視角功能，以AI選出最佳角度。

即使在下雨天，以X5拍攝相片也勝任有餘。

總結

X5延續同系列「先拍攝、後取景」的使用體驗，無論是追求畫質，還是需要快速生成社交媒體內容，X5都能勝任有餘。最重要一點，是X5提供iOS及Android手機的Insta360應用程式，能在手機觀看拍攝畫面或進行操作，拍攝完的全景影片也可利用AI視角功能，以AI選出最佳角度，節省大量後期剪接時間。

感光元件尺寸：1/1.28”

影片解像度： 8K @30 / 5.7K+ @30/25/24fps / 5.7K @60/50/48/30/25/24fps / 4K @120/100/60/50/48/30/25/24fps

照片解像度：約7200萬像素 / 約1800萬像素

儲存：microSD

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.2 BLE

鏡頭：5,000萬像素（前置）

電池：可換式2,400mAh

體積：46 × 124.5 × 38.18毫米

重量：200克

售價：$4,099（單機） / $4,899（萬能套裝）

查詢：https://insta360.com/