Huawei Watch 5智能手錶｜全方位運動健康監測，1分鐘快速檢測身體狀況

智能手錶發展至今，早已不再只是時尚配件，更是健康管理的得力助手。Huawei 最新推出的Watch 5延續運動與健康功能的精髓，最大突破莫過於引入革命性的X-TAP多重感應技術，讓健康監測從手腕延伸至指尖，大幅提升精準度與使用體驗。

Watch 5共有六個型號，提供 46mm 與 42mm 兩種尺寸選擇，分別有316L不銹鋼、904L不銹鋼及鈦合金財質，其中鈦合金比不銹鋼輕約45%，強度亦幾乎是其兩倍；而904L不銹鋼則具高耐蝕性與穩定性。設計方面，手錶以「卡門線」（地球與太空交界）為設計靈感，整體外型簡潔俐落，錶身採用一體成型金屬結構，搭配拋光錶圈與立體錶冠，錶面採用球形藍寶石玻璃，具有高硬度及耐刮能力。

Watch 5採用藍寶石玻璃熒幕、鈦合金錶圈和航天級鋁製機身。

除了錶冠及功能鍵外，Watch 5更首次加入X-TAP多重感應模組。

錶底設有不同的感應器來偵測心跳及ECG心電訊號。

內置揚聲器及收音咪，可直接作語音通話。

Watch 5整合了健康偵測、日常連線與直覺操作等多項功能，並首次加入 X-TAP 多重感應模組，把ECG心電圖、PPG光學心率偵測與壓力感測融合為一，只需輕按感應區三秒，便可啟動Health Glance微體檢功能，在一分鐘內完成11項身體數據檢測，包括心率變異、情緒狀態、血氧飽和度等。手錶更引入指尖血氧監測技術，利用手指末端的細密血管結構，加強感測準確度，約10秒內即可完成一次血氧讀取。

Watch 5是首款搭載Smart Gestures智能手勢控制的型號，只需以拇指與食指做出雙點擊或雙滑動的動作，無需觸碰熒幕之下，可控制音樂播放、接聽電話、暫停鬧鐘，甚至作遙控快門之用。

手錶支援第二代無線SuperCharger，快充15分鐘可提供一整天所需電力。

輕按X-TAP感應區三秒可啟動Health Glance微體檢功能，在一分鐘內完成11項身體數據檢測。

可在Huawei Watch應用程式查看微體檢功能的檢測結果。

Watch 5內置eSIM 功能，可獨立接收通話與數據。

手錶內置了超過100種運動模式，功能與其他Huawei智能手錶相若。

續航方面，Watch 5採用雙模式電池系統，46mm型號標準使用時間約4.5 天，省電模式下可達11天；42mm則為3天與7天。手錶支援第二代無線SuperCharger，快充15分鐘可提供一整天所需電力。此外，eSIM 功能亦是亮點之一，讓Watch 5可獨立接收通話與數據，即使外出跑步也能保持連線。

除了 Watch 5 外，Huawei 亦發表了主打輕巧設計與全方位運動與健康管理功能的Watch Fit 4系列。手錶採用藍寶石玻璃熒幕、鈦合金錶圈和航天級鋁製機身，厚9.5毫米及27克重。Watch Fit 4配備GNSS雙頻定位與氣壓計，能準確記錄海拔與運動路線，更加入水上運動路線追蹤功能，支援如帆船、立槳衝浪等七種活動，同時支援高爾夫球模式，內置逾15,000個球場資料庫，提供即時距離測量與記分卡功能。健康方面，手錶具備全天候心率變異監測、情緒健康功能及睡眠分析。定價$999起。

總結

HUAWEI WATCH 5 在設計、健康偵測、操作體驗與續航能力上都有全面升級，六款型號的搭配為不同喜好與使用場景提供更多選擇，是一款兼具實用與美感的旗艦智能手錶。對於講求準確監測與便利操作的用戶來說，Watch 5 是值得考慮的新選擇。

作業系統：HarmonyOS 5.1

儲存：2GB RAM + 32GB ROM

顯示屏：466 x 466像素，1.5吋 (46mm) / 1.38吋 (42mm) 觸控AMOLED熒幕

通訊：4G/3G / 802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2 / NFC / GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou/QZSS

電池：867mAh (46mm) / 549mAh (42mm)

感應器：加速度 / 陀螺儀 / 光學心率 / 環境光感 / 地磁 / 氣壓 / 環境光感 / 溫度 / 心電 / 深度計

體積：46 x 46 x 11.3毫米 (46mm) / 42 x 42 x 10.5毫米 (42mm)

重量：63克 (46mm) / 51克 (42mm)

售價：$4,299（46mm 鈦空銀 / 42mm晨曦金） / $3,699（46mm銀河紫 / 42mm星雲杏） / $2,999（46mm蒼穹黑 / 42mm金星白）

查詢：Huawei 8128 8810