深圳直擊！Honor Magic V5 全球最薄最輕折疊手機，8月登陸香港

Honor剛在深圳市體育中心舉行發佈會，發表全球最薄、最輕的「大摺」手機Magic V5。作為AI時代的全新旗艦手機，Magic V5結合強勁性能、卓越設計與創新續航技術於一身。同場Honor亦發表三款全新產品，包括MagicBook Art 14筆記型電腦、MagicPad 3平板及智能手錶5 Ultra。最重要一點，是Honor表示Magic V5 將於8月6日正式登陸香港。

Magic V5提供暖白、曙光金、絲路敦煌及絨黑四種顏色選擇。

Magic V5列採用 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 處理器，有強勁效能。

Magic V5 搭載業界首款 25% 矽含量的 6,100mAh 矽碳電池，能量密度達901Wh/L。

Magic V5擁有6.43吋外熒幕，並以金剛巨犀玻璃保護。

手機的主熒幕為7.95吋。

Magic V5厚度僅8.8毫米，重量只有217克，創下內摺疊手機輕薄新紀錄。機身採用碳纖維緩衝層與超鋼鉸鏈，並具備IP58和IP59雙重防塵防水認證，大大提升可靠性與耐用性。手機設有7.95吋主熒幕及6.43吋外熒幕，外熒幕並以新一代金剛巨犀玻璃保護。

機背以4,500支航天特種纖維製成。

Magic V5配備6,400 萬像素潛望式長焦、兩枚5,000萬像素廣角與超廣角鏡頭。

用上新一代超鋼鉸鏈，令機身摺合後更薄。

處理器採用Qualcomm Snapdragon 8 Elite晶片，配合Honor自研MagicOS 9.0.1系統與 YOYO AI助手，支援語音操控、即時資料搜尋與簡報編排等 AI 應用。內置最高 1TB 儲存與16GB記憶體，讓手機同時處理多項任務亦能流暢自如。

Magic V5 搭載業界首款 25% 矽含量的 6,100mAh 矽碳電池，能量密度達901Wh/L，配合Honor自家OS電源管理系統與E2 能效晶片，以及支援66W有線與50W無線SuperCharge。攝影方面，Magic V5配備6,400萬像素潛望式長焦、兩枚5,000萬像素廣角與超廣角鏡頭，支援OIS、EIS與Honor AI鷹眼影像系統。

定價（人民幣）：¥8,999 (12GB + 256GB) / ¥9,999 (16GB + 512GB) / ¥10,999 (16GB + 1TB)

機身右側設有整合指紋辨識功能的電源鍵及音量鍵。

紅外線埠及揚聲器設於機頂。

採用USB Type-C介面充電，支援最高66W有線快充。

Magic V5採用的青海湖電池，單層厚度只有0.18mm。

Magic V5外殼堅固，現場更示範吊起100kg的物件也對手機沒有損傷。

輕薄高效創作者利器

MagicBook Art 14是一款高效能筆電，搭載 Intel Core Ultra處理器，配合1cm輕薄機身設計，1kg重量不僅便於攜帶，更具備高達 8 小時的續航表現。產品配有14.6吋OLED熒幕，支援 AI 協作與語音控制功能，為用戶提供更流暢的使用體驗。定價人民幣8,499元起。

家庭娛樂與學習神器：MagicPad 3

MagicPad 3 配備12.3吋 3.2K熒幕，支援165Hz 高更新率與 HDR10 顯示，並內置八揚聲器，提供影院級聲效。處理器為Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3，搭載12,450mAh青海湖電池，日常應用、影音娛樂與遊戲皆游刃有餘。定價人民幣2,999元起。

全天候健康監測拍檔：手錶5 Ultra

手錶5 Ultra 擁有航天級鈦合金錶殼及藍寶石水晶錶面，配備圓形觸控熒幕，支援IP68及5ATM防水性能，並提供15天續航能力。手錶支援超過100種運動模式，以及具備「猝死篩查研究」等健康監測功能。定價人民幣1,999元起。