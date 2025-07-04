  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
手機情報站
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

04/07/2025

深圳直擊！Honor Magic V5 全球最薄最輕折疊手機，8月登陸香港

#數碼潮物 #摺機 #大摺手機 #矽碳電池 #手錶5 #碳纖維緩衝層 #MagicPad 3 #超鋼鉸鏈 #防塵 #智能手機 #防水 #Gadget #Honor Magic V5 #MagicBook Art 14
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

    手機情報站

    本欄每周更新

　　Honor剛在深圳市體育中心舉行發佈會，發表全球最薄、最輕的「大摺」手機Magic V5。作為AI時代的全新旗艦手機，Magic V5結合強勁性能、卓越設計與創新續航技術於一身。同場Honor亦發表三款全新產品，包括MagicBook Art 14筆記型電腦、MagicPad 3平板及智能手錶5 Ultra。最重要一點，是Honor表示Magic V5 將於8月6日正式登陸香港。

 

 

Magic V5提供暖白、曙光金、絲路敦煌及絨黑四種顏色選擇。

 

Magic V5列採用 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 處理器，有強勁效能。

Magic V5 搭載業界首款 25% 矽含量的 6,100mAh 矽碳電池，能量密度達901Wh/L。

 

Magic V5擁有6.43吋外熒幕，並以金剛巨犀玻璃保護。

 

手機的主熒幕為7.95吋。

 

　　Magic V5厚度僅8.8毫米，重量只有217克，創下內摺疊手機輕薄新紀錄。機身採用碳纖維緩衝層與超鋼鉸鏈，並具備IP58和IP59雙重防塵防水認證，大大提升可靠性與耐用性。手機設有7.95吋主熒幕及6.43吋外熒幕，外熒幕並以新一代金剛巨犀玻璃保護。

 

機背以4,500支航天特種纖維製成。

 

Magic V5配備6,400 萬像素潛望式長焦、兩枚5,000萬像素廣角與超廣角鏡頭。

 

用上新一代超鋼鉸鏈，令機身摺合後更薄。

 

　　處理器採用Qualcomm Snapdragon 8 Elite晶片，配合Honor自研MagicOS 9.0.1系統與 YOYO AI助手，支援語音操控、即時資料搜尋與簡報編排等 AI 應用。內置最高 1TB 儲存與16GB記憶體，讓手機同時處理多項任務亦能流暢自如。

 

　　Magic V5 搭載業界首款 25% 矽含量的 6,100mAh 矽碳電池，能量密度達901Wh/L，配合Honor自家OS電源管理系統與E2 能效晶片，以及支援66W有線與50W無線SuperCharge。攝影方面，Magic V5配備6,400萬像素潛望式長焦、兩枚5,000萬像素廣角與超廣角鏡頭，支援OIS、EIS與Honor AI鷹眼影像系統。

 

　　定價（人民幣）：¥8,999 (12GB + 256GB) / ¥9,999 (16GB + 512GB) / ¥10,999 (16GB + 1TB)

 

機身右側設有整合指紋辨識功能的電源鍵及音量鍵。

 

紅外線埠及揚聲器設於機頂。

 

採用USB Type-C介面充電，支援最高66W有線快充。

 

Magic V5採用的青海湖電池，單層厚度只有0.18mm。

 

Magic V5外殼堅固，現場更示範吊起100kg的物件也對手機沒有損傷。

 

輕薄高效創作者利器

 

　　MagicBook Art 14是一款高效能筆電，搭載 Intel Core Ultra處理器，配合1cm輕薄機身設計，1kg重量不僅便於攜帶，更具備高達 8 小時的續航表現。產品配有14.6吋OLED熒幕，支援 AI 協作與語音控制功能，為用戶提供更流暢的使用體驗。定價人民幣8,499元起。

 

 

家庭娛樂與學習神器：MagicPad 3

 

　　MagicPad 3 配備12.3吋 3.2K熒幕，支援165Hz 高更新率與 HDR10 顯示，並內置八揚聲器，提供影院級聲效。處理器為Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3，搭載12,450mAh青海湖電池，日常應用、影音娛樂與遊戲皆游刃有餘。定價人民幣2,999元起。

 

 

全天候健康監測拍檔：手錶5 Ultra

 

　　手錶5 Ultra 擁有航天級鈦合金錶殼及藍寶石水晶錶面，配備圓形觸控熒幕，支援IP68及5ATM防水性能，並提供15天續航能力。手錶支援超過100種運動模式，以及具備「猝死篩查研究」等健康監測功能。定價人民幣1,999元起。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】如何面對親友「突然死亡」？主持分享自身經歷 如何走出哀傷的情緒？► 即睇

我要回應
更多手機情報站文章

你可能感興趣

#數碼潮物 #摺機 #大摺手機 #矽碳電池 #手錶5 #碳纖維緩衝層 #MagicPad 3 #超鋼鉸鏈 #防塵 #智能手機 #防水 #Gadget #Honor Magic V5 #MagicBook Art 14
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

貿易談判喪權辱國，越南一夜回到解放前

03/07/2025 15:56

關稅戰

高息定存 | PAObank推港元定存優惠，1個月最高達16...

03/07/2025 15:47

貨幣攻略

韓國總統李在明人事布局的快、狠、準

03/07/2025 09:19

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk