新一代Samsung Galaxy Z Flip7 無邊框外熒幕，強效能持久續航

Samsung Galaxy Z Flip7是品牌最新一代「細摺」手機，不僅延續Galaxy AI功能，亦在硬件規格與使用體驗上全面升級，特別是配備更大尺寸的外屏及更強效能，堪稱同類摺疊機中的佼佼者。

Galaxy Z Flip7延續上代設計，提供256GB及512GB儲存容量，並推出藍、黑、紅、綠四色機身選擇。機身採用經重新設計的結構，以及高強度材料打造的Armor FlexHinge鉸位，提升摺疊順暢度與耐用性。同時手機支援IP48防水等級，前後機面均以Corning Gorilla Glass Victus 2玻璃覆蓋，配合Armor鋁合金框架帶來更強韌的保護。

Galaxy Z Flip7採用高強度材料打造的Armor FlexHinge鉸位，提升摺疊順暢度與耐用性。

Galaxy Z Flip7支援IP48防水，並以Gorilla Glass Victus 2保護。

Galaxy Z Flip7的最大特色是換上1,048 x 948像素的4.1寸無邊框外熒幕，邊框比上一代窄70%，另外亦設有2,520 x 1,080像素的6.9寸的主熒幕，兩個熒幕均支援2,600nits峰值亮度及120Hz刷新率。其中外熒幕不單可自選不同的顯示風格，亦可利用Now Bar實時查看各種應用程式活動及通知，並可透過Now Brief查閱個人化的每日更新，甚至用來自拍或直接開啟應用程式使用。

Galaxy Z Flip7設有4.1吋無邊框外熒幕，能查看通知及使用應用程式。

手機擁有6.9寸2,520 x 1,080解像度的Dynamic AMOLED 2X主熒幕。

主熒幕上方設有1,000萬素前置鏡頭。

外熒幕提不同設計選擇，並可按需要作個人化設置。

Galaxy Z Flip7保留了Galaxy AI功能，例如Now Brief查閱個人化的每日更新，更可在外熒幕顯示資訊。

Galaxy Z Flip7搭載Exynos 2500 for Galaxy處理器，內置12GB記憶體，安兔兔測試分數接近165萬，足夠日常使用的需要。另一特點，是手機的電池容量提升至4,300mAh，支援25W有線、15W無線快充，以及無線反向充電。另一方面，手機擁有支援OIS光學防震的5,000萬像素主攝、1,200像素123°超廣角及1,000萬像素前置鏡頭，整體鏡頭規格與上代相同，但升級Nightography黑夜亮攝功能。

Galaxy Z Flip7依然有雙SIM卡插槽。

Galaxy Z Flip7搭載Exynos 2500 for Galaxy處理器，安兔兔測試分數接近165萬，足夠日常使用的需要。

Galaxy Z Flip7的主鏡頭為5,000萬像素，另外也設有1,200萬123°超廣角鏡頭。

Galaxy Z Flip7的主鏡頭拍攝的相片有不俗的畫質。

相機提供兩倍光學及10倍數碼變焦。

機身設有整合指紋感應器的電源鍵及音量鍵。

採用USB Type-C介面充電，支援25W有線快充。

總結

縱使Galaxy Z Flip7只有外熒幕及電池容量升級較可取，不過給筆者的感覺卻與上代截然不同，尤其是外熒幕的超窄邊框及全新顯示面積，有更好的使用體驗，可算是市場上最好用的「細摺」手機。

作業系統：Android 15

處理器：Samsung Exynos 2500 for Galaxy 3.3GHz十核

記憶體：12GB RAM / 256GB/512GB ROM

顯示屏：1,048 x 948像素，4.1寸多點觸控Super AMOLED（外熒幕） / 2,520 x 1,080像素，6.9寸多點觸控Dynamic AMOLED 2X（主熒幕）

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41 / 5G N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/66/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.4

鏡頭：1,000萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 1,200萬像素123°超廣角（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 指紋感應器

電池：內置4,300mAh

體積：85.5 x 75.2 x 13.7毫米（摺合） / 166.6 x 75.2 x 6.5毫米（展開）

重量：188克

售價：$8,698 (256GB) / $9,698 (512GB)

查詢：Samsung 3698 4698

同場加映

CMF by Nothing全新智能手錶與真無線耳機

CMF by Nothing推出兩款新產品，分别有Watch 3 Pro智能手錶與Buds 2 Plus真無線耳機。

Watch 3 Pro備有深灰、淺灰與橙色三款色系，配備1.43吋AMOLED熒幕、雙頻GPS及內置131種運動模式，支援AI教練、心率與血氧監測、壓力追蹤等多項健康功能，並提供藍牙通話、手勢操作及個人化錶面設計。手錶續航最長可達13天，並支援IP68防水防塵。Watch 3 Pro定價$799，優惠期內購買還會附送價值$329的Nothing Buds 2a。

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