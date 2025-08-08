  • 報價
08/08/2025

Honor Magic V5全球最薄大摺手機：暖白版本僅8.8mm、217g，早鳥預訂送過萬禮品

  徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

    手機情報站

    手機情報站

 

 

　　Honor Magic V5正式在港推出，走的依然是纖薄路線，無論效能、攝影能力，甚至AI功能都比上代加強。最特别的地方，是Magic V5以有競爭力的定價發售，是現時性價比最高的摺疊手機。

 

　　Magic V5在港分别有曙光金、暖白、絲路敦煌及絨黑四色，暖白版本以8.8毫米厚度成為全球最薄的「大摺」手機，重量只有217克。手機採用Honor魯班緩震架構及航天特種纖維，抗衝擊力較上代提升40倍，配合2300MPa高強度鉸鏈，能承受50萬次摺疊。同時，Magic V5擁有IP58/IP59防水防塵認證，內屏採碳纖維強化技術，外屏用金剛巨犀玻璃，並設380GPa碳纖維緩衝層及異物智能感知功能，可提醒清理0.8毫米以上異物，令手機更堅固耐用。

 

Magic V5機身採用新一代航天特種纖維製造，其中暖白版本只有8.8毫米厚度。

 

手機採用Honor魯班緩震架構，能承受50萬次摺疊

 

 

　　Magic V5機頂設有紅外線埠，可配合手機內置的智能遙控器應用程式使用。

 

       Magic V5採用Snapdragon 8 Elite晶片，內置16GB記憶體及512GB儲存，安兔兔測試有接近250萬分，有頂級效能表現。縱使Magic V5機身纖薄，但仍內置5,820mAh容量的新一代表海湖電池，亦有不同技術包括E2晶片來優化電源管理，配合66W有線和50W無線超級快充，無論續航能力還是充電速度都有優異表現。還有，手機不單有實體雙SIM卡插槽，更支援雙eSIM功能，在智能手機中極罕見。

 

Magic V5採用Snapdragon 8 Elite晶片，安兔兔測試有接近250萬分，有頂級效能表現。

 

Magic V5底部設有USB Type-C介面，支援66W有線快充。

 

機身右側設有音量鍵和整合指紋解鎖功能的電源鍵。

 

Magic V5不單有實體雙SIM卡插槽，更支援雙eSIM功能，在智能手機中極罕見。

 

　　Magic V5設有7.95吋主熒幕及6.43吋外熒幕，兩個熒幕均支援暈車舒緩顯示、AI散焦顯示、4320Hz PWM安全調光等功能。為增加主熒幕的實用性，手機新增了可於同一畫面同時使用最多三個應用程式的快捷佈局功能，而且三個應用程式更可獨立調校顯示闊度。此外，其他Honor手機內置AI功能都保留著，包括圖片轉影片、AI相片後製及AI文案創作等，更提供跨平台檔案傳送功能，可直接將手機檔案傳送至iOS、Android、HarmonyOS、Windows、MacOS。

 

Magic V5設有6.43吋外熒幕，用上金剛巨犀玻璃保護。

 

外熒幕設有2,000萬像素前置鏡頭。

 

Magic V5擁有7.95吋OLED內熒幕，以碳纖維強化技術保護。

 

內熒幕亦設有2,000萬像素前置鏡頭。

 

Magic V5新增了可於同一畫面同時使用最多三個應用程式的快捷佈局功能。

 

Honor手機內置AI功能都保留著，包括圖片轉影片、AI相片後製等。

 

　　Magic V5配備兩枚5,000萬像素廣角與超廣角，以及6,400 萬像素潛望式長焦鏡頭，其中廣角與長焦鏡頭均支援OIS光學防震，提供3倍光學、100倍數碼變焦，以及Honor AI鷹眼影像系統。筆者實試，Magic V5的鏡頭影像質素較上代提升不少，尤其是長焦鏡頭，甚至媲美旗艦手機Magic 7 Pro。

 

配備兩枚5,000萬像素廣角與超廣角，以及6,400 萬像素潛望式長焦鏡頭。

 

相機功能與Honor其他手機型號相同，包括有Honor AI鷹眼影像系統。

 

Magic V5的鏡頭影像質素較上代提升不少，尤其是長焦鏡頭，甚至媲美旗艦手機Magic 7 Pro。

 

總結

 

　　筆者試用完Magic V5後，可以說整體功能比同級手機優勝，有很好的使用體驗，是一部實用型的摺疊手機。順帶一提，即日起至8月13日預訂 Magic V5，可獲贈SonyWH-1000XM5無線降噪耳機、180天只換不修服務、碎屏寶服務和免費貼膜服務等，官方稱其價值超過$10,000。另一方面，Honor同場亦發表MagicBook Art 14 與MagicPad 3兩款新產品，有機會筆者再另文介紹。

 

作業系統：Android 15

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen Elite 3.53GHz八核

記憶體：16GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,376 x 1,080像素，6.43吋多點觸控OLED（外屏） / 2,352 x 2,172像素，7.95吋多點觸控OLED（內屏）

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：2,000萬像素（內外屏前置） / 5,000萬像素廣角 + 5,000萬像素超廣角 + 6,400萬像素潛望式長焦（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou/QZSS / 紅外線埠 / NFC / 指紋感應器

電池：內置5,820mAh

體積：156.8 x 145.9 x 4.1毫米（展開） / 156.8 x 74.3 x  8.8毫米（摺合）

重量：217克

售價：$11,999

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103 

 

