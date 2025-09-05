vivo V60攝影功能全面提升，首度引入5,000萬像蔡司超級長焦鏡頭，定價$4,XXX極高吸引力

vivo V系列以人像攝影見稱，與蔡司合作後進一步提升影像實力。新推出的V60首次引入蔡司超級長焦鏡頭及AI四季人像功能，同時兼備大容量電池與防水防塵，算是一款功能不俗的中階手機。

V60外型延續系列簡潔風格，備有紫莓、霧灰兩色可選，機身支援IP68/IP69防水防塵，配合四曲熒幕，增加視覺沉浸感之餘，實際握持感亦相當舒適。手機的6.77吋AMOLED熒幕提供2392 x 1080解像度，支援120Hz刷新率與 5,000nits峰值亮度，亦擁有SGS低藍光認證。

支援屏幕指紋解鎖功能。

V60設計與上代相若，弧面修邊設計有相當舒適的握持感。

機頂設有紅外線埠，可配合內置應用程式當全能遙控器使用。

V60採用高通Snapdragon 7 Gen 4處理器，內置12GB記憶體及512GB儲存，並支援12GB記憶體擴展，安兔兔測試獲得97萬多分，滿足不同使用的需要。電池方面升級至 6,500mAh藍海電池，支援90W快速充電和直驅供電，當手機插上充電線時能夠避開電池直接供電，長時間煲劇或遊戲能保持穩定輸出，亦有效減低發熱與壽命損耗。

V60採用高通Snapdragon 7 Gen 4處理器，安兔兔測試獲得97萬多分，滿足不同使用的需要。

採用USB Type-C介面充電，支援90W超級快充和直驅供電。

機身右側設有電源鍵和音量鍵。

V60提供雙SIM卡插槽。

攝影功能依然是V60的最大賣點。今代首度在V系列引入5,000萬像素蔡司超級長焦鏡頭，支援3倍光學及100倍數碼變焦，搭配Sony IMX882感光元件與大光圈設計。主攝則採用Sony IMX766大底感光元件，同樣為5,000萬像素，並具備OIS光學防震；加上800萬像素超廣角及5,000萬像素前置自拍鏡頭，構成多場景的完整拍攝組合。

V60設有5,000萬像素自拍鏡頭。

V60配備蔡司主攝及蔡司超廣角鏡頭，更首度在V系列引入 5,000萬像素蔡司超級長焦鏡頭。

V60配備蔡司鏡頭，實際拍攝的影像質素依舊有保證。

人像功能方面，V60提供23mm至100mm五大焦段，並支援七款蔡司經典虛化效果，能拍出專業級人像。至於AI功能方面，V60新加入AI四季人像，在人像模式下啟動後可將普通背景自動生成春夏秋冬景色，突破地域與時間限制；再加上AI魔法移動、AI擴圖、AI反光消除，賦予影像更多創作空間。

V60新加入AI四季人像，在人像模式下啟動後可將普通背景自動生成春夏秋冬景色。

保留了AI修圖功能，包括AI魔法移動、AI擴圖、AI反光消除，賦予影像更多創作空間。

總結

V60在外型設計、效能配置與影像功能上均有明顯升級，特別是蔡司長焦鏡頭與AI四季人像，進一步突顯其「人像旗艦」定位。以$4,298的定價來說，V60在中高階市場擁有極高吸引力，適合追求影像表現的攝影愛好者。

作業系統：Android 15

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 3.3GHz八核心

記憶體：16GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,748 x 1,172像素，6.53吋多點觸控AMOLED（外熒幕） / 2,480 x 2,200像素，8.03吋多點觸控AMOLED（主熒幕）

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.4

鏡頭：2,000萬像素（機面） / 2,000萬像素（前置） / 5,000萬像素120°廣角 + 5,000 萬像素超廣角 + 5,000萬像

素焦鏡（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 指紋感應器

電池：內置6,000mAh

體積：159.68 × 72.6 × 9.2毫米（摺合） / 159.68 ×72.6 × 9.7毫米（展開）

重量：217克

售價：$11,998

查詢：vivo 2301 0999

同場加映

GlocalMe推出寵物智能手機PetPhone

PetPhone為寵物專用的智能手機，具備定位和監測的功能，寵物與主人可即時雙向通話，突破傳統穿戴設備。產品依靠多模定位與AI動作識別，讓寵物透過特定動作主動呼叫主人，並支援播放語音與音樂安撫。PetPhone同時提供健康數據追蹤，幫助主人了解寵物活動狀態，具備IP67防水設計及磁吸充電，兼提供綠色及粉色款式，並於CSL全線門店及AI Store發售，月費港幣$58。