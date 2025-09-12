  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
手機情報站
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

12/09/2025

Huawei Pura 80「價細」登場！可變光圈+潛望式長焦鏡頭，旗艦級拍攝體驗

#數碼潮物 #Huawei #AI #手機 #Pura 80 #EMUI 15 #潛望式長焦鏡頭 #AI 修圖 #釉色天成 #可變光圈主鏡頭 #智能手機
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

    手機情報站

    本欄每周更新

　　Huawei Pura 80系列除了有高階的Pura 80 Ultra外，另一型號Pura 80也不能忽視。該手機配備可變光圈主鏡頭與潛望式長焦鏡頭，配合吸引的定價及首發優惠，擁有極高的性價比。

 

 

　　Pura 80機背採用「釉色天成」設計，絲絨玻璃帶來啞光光澤與細膩觸感，並提供金、白及黑三色選擇。機身則用上直角邊框，並支援IP68及IP69防水防塵。手機搭載2,760 x 1,256解像度的6.6吋 LTPO OLED熒幕，支援1 - 120Hz自適應刷新率、1,440Hz高頻PWM調光及300Hz觸控取樣率，表面以第二代崑崙玻璃覆蓋，比傳統玻璃提供20倍的耐摔能力。

 

Pura 80配備1,300萬像素廣角自動對焦前置鏡頭。

 

機背採用「釉色天成」設計，絲絨玻璃帶來啞光光澤與細膩觸感。

 

相機系統由四鏡頭組成，包括有可變光圈的5,000萬像素超聚光主鏡頭。

 

機頂設有紅外線埠，可透過內置應用程式變成智能遙控器。

 

　　Pura 80採用Kirin 9010S處理器，內置12GB記憶體及256GB儲存，安兔兔測試得分接近116萬，能流暢應付不同類型的使用需要。手機電池容量為5,170mAh，支援66W有線及50W無線Huawei SuperCharge快充，更支援Wi-Fi 7、藍牙5.2、NFC與紅外線遙控功能。

 

機身右側設有音量鍵和整合指紋辨識的電源鍵。

 

USB Type-C介面設在機底，支援66W有線及50W無線快充。

 

Pura 80設有雙SIM卡插槽，提供雙卡雙待功能。

 

　　縱使Pura 80是同系列的入門型號，可是仍有強勁的攝力。相機系統由四鏡頭組成，包括5,000萬像素超聚光主鏡頭，支援f/1.4–f/4.0可變光圈及OIS光學防震，另設支援OIS光學變焦的 1,200 萬像素潛望式長焦、1,300 萬像素超廣角，以及150萬像素多光譜通道紅楓原色鏡頭。此外，Pura 80也設有自動對焦功能的1,300萬像素廣角前置鏡頭，方便自拍需要。

 

Pura 80 的拍攝功能與同系列 Pura 80 Ultra 看齊，提供多種拍攝模式。

 

手機提供不同AI修圖功能，繼有AI 消除、最佳表情等。

 

Pura 80採用Kirin 9010S處理器，安兔兔測試得分接近116萬。

 

　　Pura 80 的拍攝功能與同系列 Pura 80 Ultra 看齊，提供夜景、人像、專業、慢動作及超級微距等多種拍攝模式。手機提供不同AI 修圖功能，繼有移除圖片中不需要元素的AI消除、優化合照的最佳表情等。

 

總結

 

　　Pura 80功能配置均衡，影像表現出色，適合預算有限但重視拍攝體驗的用戶選購。雖然手機定價已屬合理，但Huawei仍推出首發優惠，即日至10月31日於指定地點購買，可享$600預購折扣，並獲贈價值$1,549的Huawei FreeBuds Pro 4真無線耳機，實際只需三千多元即能入手，性價比突出。

 

作業系統：EMUI 15

處理器：Kirin 9010S 2.5GHz八核

記憶體：16GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,848 x 1,276像素，6.6吋多點觸控LTPO OLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/66 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41/42

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.2

鏡頭：1,300萬像素廣角（前置） / 5,000 萬像素超聚光 + 1,300萬像素超廣角 + 1,200萬像素潛望式長焦 + 150萬多光譜通道紅楓原色（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 紅外線埠 / 指紋感應器

電池：內置5,170mAh

體積：157.7 x 74.4 x 8.2毫米

重量：211克

售價：$5,488

查詢：Huawei 8128 8810

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

我要回應
更多手機情報站文章

你可能感興趣

#數碼潮物 #Huawei #AI #手機 #Pura 80 #EMUI 15 #潛望式長焦鏡頭 #AI 修圖 #釉色天成 #可變光圈主鏡頭 #智能手機
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15

大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk