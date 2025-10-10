旗艦級平板Xiaomi Pad Mini｜便攜效能兼備，雙USB-C提升連接體驗

小米近期推出的Pad Mini是品牌首款進軍旗艦級市場的迷你平板，主打輕便、高效能與多元連接。對於經常外出工作、又希望平板能兼顧娛樂與創作的用家來說，這部 8.8 吋小平板的確相當吸引。

Pad Mini 備有紫、灰兩色選擇，採用一體化金屬機身與微弧中框，厚度只有6.46毫米，加上326克重量，單手握持也相當舒適。平板搭載 8.8吋3,008 × 1,880解像度LCD熒幕，支援165Hz自適應更新率與Dolby Vision，亦獲得TÜV Rheinland低藍光、無閃爍與晝夜節律認證。此外，機身設有雙立體聲喇叭及支援Dolby Atmos音效，讓Pad Mini有不錯的影音體驗。

熒幕上方設有800 萬像素前置鏡頭。

Pad Mini採用一體化金屬機身與微弧中框，厚度只有6.46毫米。

設有1,300萬像素主鏡頭。

Pad Mini設有兩個USB-C介面，長邊的USB-C介面支援USB 3.2 Gen 1高速傳輸與DisplayPort 1.4輸出。

與一般迷你平板不同，Pad Mini設有兩個USB-C介面。長邊的USB-C介面支援USB 3.2 Gen 1高速傳輸與DisplayPort 1.4輸出，可外接熒幕或鍵盤；另一USB-C介面則可用來充電並支援18W反向充電。這個設計方便在橫向或直向使用時，都能避開插線位置，以得到最佳的使用體驗。

另一USB-C介面則可用來充電並支援18W反向充電。

機身設有雙立體聲喇叭及支援Dolby Atmos音效。

音量鍵位於機身右側。

Pad Mini可搭配Xiaomi焦點觸控筆，提供紙張般的書寫體驗。

Pad Mini採用Dimensity 9400+處理器，並提供8GB + 256GB及12GB + 512GB兩款。以12GB + 512GB版本為例，安兔兔測試有186萬多分，日常操作與遊戲都能順暢運行。平板內置7,500mAh電池，支援67W HyperCharge快充，官方稱約半小時就能充至六成電量。另外，平板可搭配Xiaomi焦點觸控筆，提供紙張般的書寫體驗，還內置Xiaomi HyperAI2，支援 AI 寫作、即時翻譯、AI 藝術創作等功能。

Pad Mini的使用介面跟手機相若，支援浮動視窗開啟應用程式。

內置Xiaomi HyperAI2，支援 AI 寫作、即時翻譯、AI 藝術創作等功能。

Pad Mini採用Dimensity 9400+處理器，以12GB + 512GB版本為例，安兔兔測試有186萬多分。

總結

Pad Mini以小巧機身結合旗艦級效能與靈活連接，在迷你平板中罕見，加上熒幕規格、雙USB-C介面與AI功能，對追求便攜又不想犧牲生產力的用家來說，是目前市場上的好選擇。

作業系統：HyperOS 3

處理器：MediaTek Dimensity 9400+ 3.73Hz八核心

記憶體：8GB RAM + 256GB ROM / 12GB RAM + 512GB ROM

顯示屏：3,008 x 1,880 像素，8.8吋多點觸控LCD

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.4

鏡頭：800 萬像素（前置） / 1,300 萬像素（主鏡頭）

電池：內置 7,500mAh

體積：205.13 x 132.03 x 6.46毫米

重量：326克

售價：$3,799 (8GB + 256GB) / $4,299 (12GB + 512GB)

查詢：小米 3077 3620

同場加映

Nothing新一代耳機Ear（3）收音更清晰

Nothing 推出全新旗艦真無線耳機 Ear（3），首次引入金屬元素，結合標誌性的透明設計。最大賣點是新加入的Super Mic功能，一按充電盒按鍵即能啟動，透過充電盒內置雙麥克風來過濾雜音；亦支援錄音，語音備忘錄自動同步並轉寫文字。

耳機配備三組定向麥克風與骨傳導語音收集單元，可偵測下顎與耳道的細微震動，搭配多通道環境降噪，能有效隔離人聲、壓制風噪，配合毫秒級調整降噪曲線來提供穩定隔音效果。音效方面，升級動圈單元配合特殊振膜設計，提升高音延伸與低頻量感。續航力亦較上代提升，每次充電可單次聆聽10小時，配合充電盒最長可用38小時，並支援快速及無線充電，連線亦升級至藍牙5.4及LDAC。

Ear (3) 首次引入金屬元素，結合標誌性的透明設計。

充電盒採用USB-C介面，支援快速及無線充電。

Ear (3) 最大賣點是新加入的Super Mic功能，一按充電盒按鍵即能啟動。

耳機配備三組定向麥克風與骨傳導語音收集單元，最高可降噪45dB。

此外，同場亦有CMF Headphone Pro 是品牌首款頭戴式耳機，以「模組化設計」為最大亮點。耳罩可替換，並提供淺灰、深灰、淺綠三種配色，旋鈕與能量滑桿可快速調整音量、低高音與降噪模式，帶來直覺的實體控制體驗。耳機採用混合式主動降噪與客製40mm驅動單元，支援高解析音訊與個人化調音，單次充電續航時間長達100小時，適合長時間聆聽。

查詢：Synergy 3183 0168

售價：$1,399（Nothing Ear（3））／$799（CMF Headphone Pro）