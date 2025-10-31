  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
手機情報站
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠

31/10/2025

Huawei全新智能系列：手機、平板電腦、降噪耳機，一次滿足工作學習娛樂

#數碼潮物 #手機 #AI 神數 #平板 #無線耳機 #智能手機 #的MatePad 11.5 2025 #nova 14 #Huawei #MatePad 12 X 2025 #平板電腦 #FreeBuds 7i
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

    手機情報站

    本欄每周更新

　　Huawei香港近日發佈多款智能新品，包括全能平板MatePad 12 X 2025、輕巧高效的MatePad 11.5 2025，以及首度搭載「紅楓原色鏡頭」的 nova 14 系列智能手機和FreeBuds 7i無線耳機，全面覆蓋工作、學習與娛樂場景。

 

 

新版柔光屏配全新手寫筆

 

　　MatePad 12 X採用全金屬一體成型機身及幻彩珠光工藝，重555克、厚度僅5.9毫米。配備納米級紋理設計的12吋PaperMatte柔光屏可降低反射與藍光，並獲得SGS低視覺疲勞與 TÜV Rheinland低藍光、無閃爍認證。平板預載PC級WPS Office，配合跟機的智能磁吸鍵盤及支援NearLink 技術的全新M-Pencil Pro，實現電腦級文書與創作體驗。

 

MatePad 12 X可配合智能磁吸鍵盤使用，有電腦級的使用體驗。

 

 PaperMatte柔光屏用上納米級紋理設計，可降低 60%熒幕反射率及消除99% 干擾光。

 

　　平板同時支援Huawei Notes筆記應用，可分屏操作及錄音同步回放，方便整理課堂與會議重點。預載GoPaint專業繪畫軟件，內置逾150種筆刷及多圖層編輯，輕鬆創作專業畫作。音效方面採用 Huawei Sound 六揚聲器系統，並配備10,100mAh電池及支援66W SuperCharge快充，續航與性能兼備。售價$4,199，預訂支付$300訂金可享$800機價扣減，兼能以$399優惠購買M-Pencil Pro。

 

MatePad 12 X採用全金屬一體成型機身及幻彩珠光工藝，厚度僅5.9毫米。

 

支援NearLink 技術的全新M-Pencil Pro，帶來更好的創作體驗。

 

學習與創作兼備

 

　　MatePad 11.5 2025提供8 + 128和8 + 256兩款，後者搭載PaperMatte柔光屏。內置WPS Office、Huawei Notes及GoPaint軟件，支援可拆式鍵盤及40W SuperCharge快充，並內置10,100mAh電池。8 + 128版本售價$1,899，預訂支付$200訂金可享$500機價扣減；8 + 256的PaperMatte版附鍵盤售$2,999，兼能以$299優惠購買M-Pencil（第三代）。

 

 

nova系列首配紅楓原色鏡頭

 

　　nova 14系列是nova系列首款搭載「紅楓原色鏡頭」的智能手機，結合升級版XD Portrait人像引擎，色彩準確度較傳統RGB傳感器提升120%。高階型號 nova 14 Pro 採用5,000萬像素超光變主鏡頭（f/1.4–f/4.0 十段光圈）、1,200萬像素長焦及112°超廣角微距鏡頭；前鏡頭同樣為5,000 萬像素，支援0.8x - 5x變焦。

 

nova 14 Pro採用 6.78 吋四曲面屏幕。

 

備有三款色機身選擇。

 

　　手機外觀採「星軌環」鏡頭模組與冰晶紋理背蓋設計，搭載升級版EMUI系統，加入AI手勢操控、智控鍵及AI訊息保護。內置5,500mAh電池，支援100W SuperCharge Turbo快充，充電5分鐘可播放影片5.3小時。nova 14定價$2,699，Pro 版售$3,799，購機更送Huawei智能體脂磅。

 

搭載「紅楓原色鏡頭」，可提升攝影的色彩表現。

 

nova 14 Pro搭載5,000 萬像素前鏡頭，支援0.8x - 5x變焦。

 

空間音頻動態降噪耳機

 

　　FreeBuds 7i 採用智能動態降噪4.0技術，全頻段平均降噪深度達28dB，並配備三麥克風 + 骨傳導收音系統，降噪反應速度低於0.5秒。耳機配備11毫米四磁鐵動圈，支援頭部追蹤空間音效及AI通話降噪。售價$599。

 

 

同場加映

 

HKT推出全新增值服務「AI 神數」

 

　　香港電訊 (HKT) 推出的全新AI增值服務「AI 神數」，主打結合深度學習與傳統玄學元素，針對本地賽馬市場打造專屬大模型。該系統匯聚六年的完整賽馬數據，包括賠率、練馬師、馬匹成績等，同時結合馬名前拆字、萬年曆等易學玄學內容，為馬迷提供「智能分析 + 玄學靈感」的組合，並透過旗下Now TV應用程式推出。香港電訊個人業務行政總裁林國誠表示，「AI 神數」希望打破傳統馬經模式，透過AI協助用戶得到更多元化、更創新的資訊，提升Now TV觀賞體驗。

 

「AI 神數」主打結合深度學習與傳統玄學元素，針對本地賽馬市場打造專屬大模型。

 

香港電訊個人業務行政總裁林國誠表示，「AI 神數」以AI協助用戶得到更多元化、更創新的資訊。 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】「習特會」在南韓順利舉行，你認為中美關係是否將會逐漸回暖？► 立即讚好

我要回應
更多手機情報站文章

你可能感興趣

#數碼潮物 #手機 #AI 神數 #平板 #無線耳機 #智能手機 #的MatePad 11.5 2025 #nova 14 #Huawei #MatePad 12 X 2025 #平板電腦 #FreeBuds 7i
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市與狼共舞，特皇連食帶拎

31/10/2025 13:46

大國博弈

習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」

31/10/2025 10:15

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk