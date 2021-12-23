2021聖誕節 | 一文睇清各大商場聖誕優惠！apm平安夜精選產品低至$1換購！TheONE、皇室堡推100%消費回贈！邊個商場抽獎有機會向MIRROR導師學跳舞？（不斷更新）

還有兩個星期就到聖誕節！每逢聖誕節，都要為親朋好友準備聖誕禮物，又是荷包大出血的時候！還在籌備聖誕禮物，無從入手？不用擔心！編輯為你精選各大商場聖誕優惠，買到心頭好的同時又可以享盡優惠，齊齊happy shopping，歡渡聖誕！

1. apm：平安夜感謝日！精選產品低至$1換購！

今個聖誕，apm將會於12月24日舉行「平安夜感謝日」The Point by SHKP會員可以1,000分換領「感謝預留證」，憑有效預留證在12月24日於apm商戶以指定電子消費平台即日消費滿指定金額，即有機會以低至$1的價錢換購限量精選產品1份！當中Philips ThermoProtect技術直髮器、Novel手提折疊式蒸熨機都只需$1就可以換到手！

另外，會員亦可以200分換領 「福袋預留證」，在12月24日於apm以指定電子消費平台即日消費滿$100或以上，即可換領「聖誕福袋」一份！福袋內有小食和美食禮券等，包你有驚喜！同時apm亦特設開心美食快閃店和開倉特賣快閃店，將Chateraise、Godiva、龍島等的必試甜點和Skechers、hellolulu等貨品以低至$1即場發售，手快有手慢無，一定要搶！

平安夜感謝日

日期：12月24日

時間：下午1時至3時

詳情：apm

2. TheONE、皇室堡、新港中心：聖誕消費100%回贈計劃

即日起至12月31日，TheONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET及灣仔電腦城推出「聖誕消費100%回贈計劃」！顧客只要在The ONE Club或WINDSOR CLUB以100積分預留名額，然後在上述6個商場的其中2個商場（其中一個商場必須為The ONE或皇室堡）消費滿$500，並即場讚好商場社交平台，就可以獲得$500商場購物現金券組合一份！現金券包括The ONE或皇室堡的$100購物現金券，以及新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET或灣仔電腦城的HK$100購物現金券三張！

聖誕消費100%回贈計劃

日期：即日起至12月31日

時間：中午12時至下午3時

地點：The ONE UG2顧客服務中心 或 皇室堡地下顧客服務中心

詳情：皇室堡

3. ELEMENTS圓方：消費滿$10,000即有機會抽BMW房車！

由即日起至2022年1月2日，ELEMENTS推出「聖誕多重購物賞」！優惠期間，大家只需於ELEMENTS以指定電子貨幣即日單一消費滿$1,000，即可享合共總值$2,000的獎賞！當中包括：$800 ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券、$200 ELEMENTS圓方帶指定消費美容電子禮券以及$1,000帶指定消費商戶電子禮券！

而以指定電子貨幣即日單一消費滿$10,000和$60,000亦分別可享合共總值$5,000和總值$30,000的獎賞，更有機會贏取全新BMW THE X5一部，價值超過一百萬！提提你，若果你是ELEMENTS Club會員，更可獲額外1次大抽獎機會！

另外，即日起至12月31日，只要在網上分享於ELEMENTS的購物體驗或西九文化區及周邊照片至Instagram，然後內文標明@elementshk、#ELEshopping 及 #ELEvibes，並追蹤「ELEMENTS 圓方」的 Instagram帳號，即有機會贏得總值$1,000 ELEMENTS電子禮券！記得要把Instagram帳號設定為公開喇！

ELEMENTS圓方「聖誕多重購物賞」

推廣期：由即日至2022年1月2日

禮品換領處：

火區1樓 （TUDOR 店側；開放時間為上午10時至晚上10時）

金區2樓 （FRANCK MULLER 店側；開放時間為正午12時至晚上8時）

4. 海港城：賺高達$21,000優惠券，同時參加聖誕大抽獎！

由即日起至2022年1月9日，只要在海港城消費均可享「REWARDING EVERY DAY」優惠券3倍節日獎賞2次，每次最多賺取總值$21,000的優惠券！同時可參加聖誕大抽獎及可享50個購物禮遇！

A. 「REWARDING EVERY DAY」3倍節日獎賞

即日起至2022年1月9日，只要在海港城同日電子消費金額每滿$2,000（上限HK$20,000），即可獲得3張$100指定購物優惠券和3張$50或$100指定美食優惠券；而每滿$6,000（上限$60,000），即可額外獲得3張$500指定購物優惠券！每次最多可賺$21,000優惠券！

「REWARDING EVERY DAY」3倍節日獎賞

推廣期：即日起至2022年1月9日

時間：中午12時30分至下午9時

地點：

港威商場2樓（近KENZO）

港威商場2樓（近ACCA KAPPA）

海洋中心4樓 （近MUJI）

B. 「Boarding Pass」聖誕大抽獎、購物禮遇

在換領REWARDING EVERY DAY優惠券的同時，即可於換領處同時獲得「Boarding Pass」參與聖誕大抽獎！有機會贏取25份聖誕大禮，包括Mioggi活肌生命力精華及HIFU提拉療程（價值$20,480）、dunhill經典Lock Bag手袋（價值$16,950）以及Guerlain全效緊致及美妝套裝（價值$8,040）等，獎品十分吸引！

另外，憑「Boarding pass」亦可於50個指定商戶享用不同購物優惠，指定商戶包括adidas、Clé de Peau Beauté、SENSES、JUST925等等，當中美容或個人護理商戶佔大多數，若想年尾添置美妝品，不妨趁這次機會大手掃貨！

「Boarding Pass」聖誕大抽獎

推廣期：即日起至2022年1月2日

抽獎券收集時間：上午11時30分至下午9時30分

抽獎券收集地點：海運大廈入口大堂「聖誕精品店」

詳情：抽獎禮物列表 ／ 聖誕購物優惠

C. 東亞銀行信用卡：額外獲高達$2,300現金券和禮品卡！

另外，若果以東亞銀行信用卡簽賬，除了可參與REWARDING EVERY DAY推廣活動換領購物及美食優惠券外，更可以額外換領高達$1,800現金券及$500禮品卡，如果你持有東亞銀行信用卡，就不容錯過喇！

東亞銀行信用卡「冬日雙重賞」

推廣期：即日起至2022年1月9日

時間：中午12時30分至下午9時

地點：

港威商場2樓（近KENZO）

港威商場2樓（近ACCA KAPPA）

海洋中心4樓 （近MUJI）

下頁睇恒隆、港鐵商場、領展商場優惠！