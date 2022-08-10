旅發局「夏日賞賞你」中午開搶！第三回送逾4.8萬份獎賞！鏞記激減$750、米芝蓮國金軒減$800、25折嘆阿一海景飯店套餐！還有甚麼超抵優惠？（附優惠名單及登記教學）

旅發局又有優惠送畀大家啦！繼賞大家食、住、遊之後，旅發局推出「夏日賞賞你」慶祝香港特別行政區成立 25 周年，集合全城約 20 萬份涵蓋餐飲、主題樂園等限量獎賞！轉眼間又嚟到第三round啦，今次有逾4.8萬份獎賞，主題為海鮮狂熱和豪買豪食！適逢消費券派發，成功搶到優惠去嘆美食和Shopping絕對是抵上加抵，到底今輪有咩優惠值得搶？即往下睇活動詳情啦！

（活動網站截圖）

旅發局「夏日賞賞你」第三回將於明日（11日）中午12時開搶，跟大家睇睇今批有甚麼限量獎賞先！今次有不少星級餐廳的優惠，好像是鏞記單一消費滿$1000即減$750、中環米芝蓮名人飯堂國金軒單一消費滿$2,000 即減$800、25折食阿一海景飯店砥礪奮進廿五載經典套餐、$700享用逸東軒嚐味套餐等。Shopping方面，第3輪的優惠都非常吸引，有各種珠寶鐘錶的優惠，買滿指定金額即減錢，最多可減$1,5000！在開搶之前，大家不妨mark實心水獎賞！

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最後一批的「夏日賞賞你」獎賞將會在8月25日（星期四）中午12時在網上平台推出，大家只要到網站成功登記帳戶即可領取獎賞！提提大家，於整個活動期間，每個帳戶的錢包同一時間只可儲存最多 3 份限量獎賞。若想領取更多限量獎賞，就須先兌換已儲存的限量獎賞，每兌換一份，就可以騰出錢包位置再取一份。換言之，獎賞用得愈快，著數或許愈多，獎賞領取日起計 30 日內要使用啦，所以於 7 月 14 日發放的第一批限量獎賞，有效期至本星期六（8 月 13 日），記得在限期前登入「我的錢包」兌換！

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