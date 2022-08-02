周末好去處！昂坪360官網推4大至抵優惠：票價低至$30！買滿$360即減$60，盡情食買玩

夏天就是要出去玩！除了上山下海、Staycation、逛商場shopping等，不少人都會選擇假日來個大嶼山之旅，一次過體驗食、買、玩！近日昂坪360官網就推出最新優惠，當中纜車來回票價只需$98，長者票價更低至$30！即睇以下詳情！

（圖片來源：昂坪360／Facebook）

【昂坪360優惠】1. $98優惠票價！

由即日起至8月21日期間，昂坪360推出優惠價門票！門票由原價$235（成人）和$110（3至11歲小童）減至大小同價$98，唔使$100就可以買到來回標準纜車門票！

纜車門票優惠

成人：$98（原價$235）

小童（3至11歲）：$98（原價$110）

銷售日期：即日起至8月21日

使用日期：即日起至9月18日

詳情：按此

【昂坪360優惠】2. $60加購「嶼」樂無窮優惠包！

現凡購買任何纜車門票，即可以$60加購「嶼」樂無窮優惠包！優惠包內含：

1. 纜車探知館入場票

2. 大嶼山巴士一日車票（無限次往返昂坪，東涌，長沙等路線）

3. $10大澳及昂坪市集現金券（適用於昂坪市集及大澳漁村指定商舖）

4. 長沙My Seaside Park露營體驗 或 HK Natural Surf「滑浪班課程」$50現金券1張

銷售日期：即日起至8月21日

使用日期：即日起至9月18日

詳情：按此

【昂坪360優惠】3. 購買指定優惠滿$360即減$60！

同場加映「嶼」樂無窮3重賞！現凡購買以上優惠（1）或優惠（2）之產品滿$360，即可減$60，好吸引！

詳情：按此

【昂坪360優惠】4. 樂悠咭及長者$30來回纜車門票！

除了以上3大優惠，由即日起8月31日，持有效樂悠咭或65歲或以上之長者可以優惠價$30預訂標準車廂來回纜車門票1張，啱晒一家大細weekend去玩！

銷售日期：即日起至8月31日

使用日期：即日起至8月31日

詳情：按此