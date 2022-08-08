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08/08/2022

消費券優惠｜6大平台優惠大合集！BoC Pay平搶iPhone 13！Payme用戶Megabox消費滿$1,600即送$1,600！ 即睇用緊平台有咩著數！（不斷更新）

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Text: Christy Yiu Photo: 各大平台截圖

　　第二期消費券發放喇！6個發放消費券的支付平台各出奇招，推出不同優惠予用戶。你用邊個平台支付消費券？即刻睇下有咩著數啦！

 

【消費券優惠】 BoC Pay：消費券用戶$1,999平搶iPhone 13！

 

 

　　BoC Pay推出「勁賞‧友得搶」獨家優惠給以BoC Pay領消費券的用戶，用戶只要在8月8日8:45pm到「友和YOHO」網店，即可以$1,999購買iPhone 13，限量100部，快搶！購買遊戲機亦有著數，好像以半價 $1,999買PS5（限量20部），$999買Switch（限量20部），筍！除iPhone 13外，於8月9日至12日，每天都有其他筍貨，包括士多指定糧油雜貨、海洋公園門票、鴻福堂自家湯電子e券、麥當勞優惠等。

 

 

　　此外，由即日至9月30日，用戶在指定逾600間餐廳單一消費滿 $50，即減$5，最高減$40咁多！商戶包括譚仔三哥、616牛肉火鍋專門店、茶木、吉野家、大家樂等。而在東海堂單一消費滿$200即減$80、滿$30減$5，買10張$50餅券享85折、5張則獲9折。

 

　　Shopping都有著數，由即日至12月31日，用戶於誠品單一消費滿$500即減$40；在屈臣氏購物滿$300即減$30、滿$550減$60等。還有不少商戶有優惠，詳情可參考官方網頁！

 

詳情：BoC Pay網頁

 

【消費券優惠】 八達通：儲印花獲增值獎賞！

 

 

　　不少人都選擇以八達通領取消費券，現有或新登記領券用戶於即日至9月30日，使用已登記消費券的八達通卡，單次零售消費滿$200（不包括公共交通及泊車消費），即可獲印花一個；首100萬位集齊8個印花的用戶，可賺取$50八達通增值額獎賞，先到先得。即使獲得$50增值額獎賞，用戶可繼續累積印花，首100萬名集齊12個印花的用戶，可賺取$150增值額獎賞。最筍是即使用完消費券，仍可為八達通增值，繼續累積印花。如果你一直用八達通領取消費券，更率先獲贈5個印花。

 

　　想獲取獎賞，大家必須做一件事，就是下戴八達通APP登記合資格的八達通卡，才能使用「易用易賞」。

 

詳情：八達通網頁

下頁睇Payme、Tap & Go優惠！

 

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