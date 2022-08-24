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24/08/2022

一田減價｜限時搶美容套裝／家電／廚具！18折搶名牌鍋具！半價買SHISEIDO、LANEIGE補濕妝品！AlipayHK用戶享更多著數優惠？

#一田 #廚具 #一田百貨 #新城市廣場 #AlipayHK #美容 #優惠 #消費賞 #LANEIGE #家電 #超市優惠券 #著數 #Shiseido
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　一田減價又嚟啦！今次輪到女生至愛的美容產品！即日起至9月9日，一田百貨推出「一田夏日美肌提案 私のサロン」，為大家搜羅了多款美容套裝，防曬用品、潔膚產品、保養產品等應有盡有，最平低至38折，價錢超驚喜！著數點止咁少！8月31日或以前用AlipayHK消費，更可獲獨家優惠！仲有仲有，一田百貨另外於沙田新城市廣場特別展場舉行「家電廚具激安」，德國孖人牌、法國staub、意大利BALLARINI等名牌家電廚具均以優惠價出售，最平低至18折發售！大家千祈咪錯過！

 

【一田減價】即睇「一田夏日美肌提案 私のサロン」必買美容產品！

 

補濕水份精選：

 

1.    SHISEIDO ULTIMUNE新升級紅妍肌活免疫再生精華組合（特價$1,050）

 

SHISEIDO ULTIMUNE新升級紅妍肌活免疫再生精華組合

（特價$1,050／原價$1,960）

［只限大埔／荃灣］

 

2.    LANEIGE水活細胞再生精華及重點抗皺霜套裝（特價$1,040）

 

LANEIGE水活細胞再生精華及重點抗皺霜套裝

（特價$1,040／原價$1,656）

［只限沙田／大埔］

 

3.    LANEIGE水庫補濕精華及面霜套裝（特價$670）

 

LANEIGE水庫補濕精華及面霜套裝

（特價$670／原價$972）

［只限沙田／大埔］

 

4.    CANVAS水漾日夜護理套裝（特價$695）

 

CANVAS水漾日夜護理套裝

（特價$695／原價$1,395）

 

5.    belif皇牌女王保濕精華套裝（特價$680）

 

belif皇牌女王保濕精華套裝

（特價$680／原價$1,254）

［只限沙田］

 

護肌潔面精選：

 

1.    BORGHESE淨外養內水潤亮澤套裝（特價$400）

 

BORGHESE淨外養內水潤亮澤套裝

（特價$400／原價$1,042）

［只限沙田］

 

2.    COVERMARK水瑩護肌潔淨套裝（特價$805）

 

COVERMARK水瑩護肌潔淨套裝

（特價$805／原價$1,130）

［只限沙田］

 

　　購買任何COVERMARK產品正價滿$800或以上，即可獲贈科研再生美肌明亮補濕露WR體驗套裝！數量有限，送完即止。

 

防曬美白精選：

 

1.    COVERMARK嫩肌亮白精華露W套裝（特價$800）

 

COVERMARK嫩肌亮白精華露W套裝

（特價$800／原價$1,060）

［只限沙田］

 

　　購買任何COVERMARK產品正價滿$800或以上，即可獲贈科研再生美肌明亮補濕露WR體驗套裝。數量有限，送完即止。

 

2.    ELIZABETH ARDEN美白淡斑晚間膠囊組合（特價$830）

 

ELIZABETH ARDEN美白淡斑晚間膠囊組合

（特價$830／原價$1,198）

［只限沙田］

 

「一田夏日美肌提案 私のサロン」詳情

日期：即日起9月9日

地點：一田沙田／大埔／荃灣百貨美妝專櫃及藥妝部

 

AlipayHK用戶最高可享$335優惠！

 

　　即日起至8月31日，一田更與AlipayHK合作推出「一田獨家消費賞」，於推廣期內， AlipayHK用戶只要於一田店內掃描宣傳品上的QR Code，即可獲得$15現金優惠券，只需消費滿$300並以AlipayHK付款即減$15此外，一田已登陸AlipayHK品牌Channel，並推出「關注有賞」獨家優惠，只要進入AlipayHK「品牌Channel」介面並關注一田專頁，即有機會獲取$10現金優惠券，更可領取專頁內多款優惠，每個帳戶最高可享$335優惠！

 

　　此外，即日起至9月12日，以指定付款方式單一發票購買一田現金禮券滿$1,000或百貨貨品滿$1,000，即送$110一田超市優惠券！

 

 

下一頁：即睇一田家電廚具激安有乜筍貨！

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