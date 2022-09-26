0+3搶機票 | 今日2pm搶！國泰推8大地點里賞航班：大阪、仁川、曼谷單程10,000里起，邊啲地方7,500里去到？指定航班仲有低至7折里數優惠（附優惠、航班詳情）

等了又等，終於有得去旅行啦！「0+3」今日起正式實施，旅客回港後不需要再到酒店隔離，係時候出發去旅行！不過自消息公布後，各地機票價格急升，來回日本的機票更一度升至過萬元，實在買不落手。在一票難求的時勢下，近日國泰推出首批里數機票，當中包括8大地點，如大阪、仁川、曼谷等，即睇以下詳情！

自疫情以來，相信大家都累積了不少國泰（亞洲萬里通）里數，係時候用得著！由今日（26日）下午2時起，國泰推出首批「國泰里賞航班」，指定10月航班上的所有可預訂機位均以里數兌換「標準賞」！特選目的地包括大阪、仁川、曼谷、吉隆坡、胡志明市、河内、宿霧以及馬尼拉。一如既往，前往大阪、仁川、曼谷等機票「標準賞」單程所需里數為10,000里起；而馬尼拉、河内則只需7,500里起。大家記得校定鬧鐘，下午盡時開搶！

大阪

航班編號：CX596／CX595

逢及星期一，四，五，六，日出發（10月1、2、3、6、7、30及31日除外）

「標準賞」單程所需里數：10,000起

仁川

航班編號：CX418 （逢星期二，三，五，六，日出發，10月2，5，7，9，18，30日除外）

航班編號：CX411（逢星期一、三及日出發）

「標準賞」單程所需里數：10,000起

曼谷

航班編號：CX701（每日出發，10月2、3、6及30日除外）

航班編號：CX750 （每日出發，10月4及31日除外）

「標準賞」單程里數：10,000起

吉隆坡

航班編號：CX725／CX724逢星期三、五及六出發（10月5日除外）

「標準賞」單程所需里數：10,000起

胡志明市

航班編號：

CX767 （每日出發，星期一除外）

CX764 （每日出發，星期一、四及10月30日除外）

「標準賞」單程所需里數：10,000起

宿霧

航班編號：CX925／CX926(逢星期二，三，四，五，六，日出發，10月4，5，8日除外）

「標準賞」單程所需里數：10,000起

河内

航班編號：

CX741 （逢星期二及日出發）

CX742 （逢星期二、四、六及日出發，10月30日除外）

「標準賞」單程所需里數：7,500起

馬尼拉

航班編號：

CX903 （每日出發，10月2、4及30日除外）

CX930（每日出發，10月3、6及31日除外）

「標準賞」單程所需里數：7,500起

今次的里賞航班沒有你的心水地點？不要緊！若果想前往其他目的地，於國泰預訂機票並以「里數+現金」組合付款，國泰鑽石卡會員於可即享7折里數優惠，而其他國泰會員則享8折里數優惠。此外，以渣打國泰Mastercard支付現金部分更可享額外10%里數回贈！

國泰「國泰里賞航班」

目的地：大阪、仁川、曼谷、吉隆坡、河內、胡志明市、宿霧及馬尼拉

預訂日期：2022年9月26日下午2時起至10月24日中午12時

旅遊日期：2022年10月1日至10月31日

詳情：按此