旅行慳錢攻略｜出發前申請這張Debit Card！全球指定ATM提款免手續費！支援12種貨幣，免外幣交易費兼賺現金回贈！

個個都準備出發去旅行，唔通個個都識得實用的旅行慳錢方法咩？去旅行使費多多，以為帶信用卡就最方便，但用信用卡以外幣簽賬，就算免手續費，但匯率一般較高（睇住《經濟通》銀行匯率做比較就知），不一定較划算！好在HSBC Debit Card（匯豐萬事達卡®扣賬卡）的出現，一卡在手，無論要付港元、美元、英鎊、日元、人民幣、歐元、泰銖、澳元、新西蘭元、新加坡元、加拿大元或瑞士法郎，一樣可以從相應的貨幣戶口直接扣賬！最最最重要是，大家還可於全球匯豐旗下自動櫃員機免費提款，免收手續費、年費及外幣交易費，仲有得賺現金回贈！

（圖源：HSBC官網）

想知點申請？只要持有匯豐綜合理財戶口，就可以申請，更可以為年滿12歲或以上的親友申請附屬扣賬卡！最多申6張附屬扣賬卡！即睇HSBC Debit Card申請及啟用教學！

Step 1：登入香港匯豐流動理財應用程式，於主頁的「了解產品與服務」下選擇「扣賬卡」，點擊「立即申請」。

（圖源：HSBC官網）

Step 2：收到實體扣賬卡後，即可於香港匯豐流動理財應用程式選擇「管理扣賬卡」，並輸入扣賬卡到期日，啟動扣賬卡。

（圖源：HSBC官網）

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