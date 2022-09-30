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30/09/2022

第二期消費券｜百佳買禮券送$400優惠券！萬寧買滿$688減$100！AlipayHK享city'super消費券獨家優惠！一文睇清各大商戶優惠（不斷更新）

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Text: Christy Yiu

　　第二期消費券明日到手！除了城中各大商場的消費優惠，不少商戶如惠康、百佳、屈臣氏、萬寧等都有推出多項吸睛優惠，除了立減優惠，亦有現金、禮券回贈！編輯部為大家整理好不同商戶的消費券優惠，即睇！

 

【消費券商戶優惠】百佳：買禮券送$400優惠券！易賞錢會員再送$100！

 

　　即日至10月20日，於全線百佳門市買$50百佳禮券，滿$1,000，即送總值$150優惠券（2張$50百佳門市優惠券以及1張$50百佳網店優惠券）；滿$2,000即送總值$400優惠券（4張$50百佳門市優惠券以及2張$50百佳網店優惠券）！如果你是易賞錢App會員，再送總值$100電子優惠券！

 

 

　　除此之外，即日起至10月7日期間，凡於網店消費滿$850，於結帳時輸入優惠碼「CVSK1」，即可減$50；而消費滿$1,200，於結帳時輸入優惠碼「CVSK2」即可減$100！

 

【消費券商戶優惠】惠康：PayMe用戶享獨家$180優惠！

 

　　即日起至10月13日，於惠康分店購買現金券，滿$1,000即送$50、滿$2,000即送$120！如在優惠期頭三天（9月30日至10月2日）買現金券，更即有限時優惠，分別送多$10和$20！

 

 

如果你是PayMe用戶，即日起至10月31日，更可享以下獨家優惠：

 

1.    首5,000名用PayMe於惠康消費任何金額的用戶，即獲$100優惠券，於下次購物即可使用！

2.    用PayMe消費滿$300或以上，即減$30，可多次使用。

3.    新用戶成功登記 PayMe 賬戶，完成香港身份證驗證，並消費滿$100，可獲$50優惠券。

 

【消費券商戶優惠】屈臣氏：AlipayHK、BOC Pay、八達通可獲高達$520獎賞！

 

　　由10月1日起至11月30日期間，以AlipayHK、BOC Pay或八達通於屈臣氏購物，可獲高達$520獨家獎賞！以上3大平台用戶，於屈臣氏門市買滿$250即減 $25；而AlipayHK、八達通用戶於憑優惠碼「CVS100」以及「HAPPYCVS」可於網店享買滿$800即減$100優惠兩次。

 

 

　　除此之外，AlipayHK、Boc Pay用戶購買TRU NIAGEN®樂加欣®產品滿$1000減$50、買成人奶粉或關節骨骼產品滿$288即減$30、買L'Oreal Paris及Maybelline產品滿$499減$40、買mew、 Naturals by Watsons、Target Pro by Watsons產品亦可買滿$299減$40！

 

【消費券商戶優惠】萬寧：買滿$688減$100！

 

　　由10月2日起至10月16日期間，於萬寧分店購買禮券滿$1,000即送$50、滿$2,000送$100、滿$3,000即送$200！

 

 

　　此外，由10月1日至12月31日，於萬寧分店使用八達通，AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe或BOC Pay，買滿$288即減$28、買滿$388即減$50、買滿$688即減$100。而使用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe於萬寧網店購物滿$800，亦可享即減$100優惠！

 

下頁睇其他商戶優惠

 

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