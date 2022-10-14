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14/10/2022

精選餐廳優惠｜PHD推手拉薄餅買一送一！最多慳過百！堂食外賣都得？必點經典「千島海鮮」、「肉食大王」！

#薄餅 #優惠 #著數優惠 #手拉薄餅 #著數 #Pizza #限時優惠 #PHD
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　Pizza控注意！又有餐廳著數優惠啦！手拉薄餅專門店PHD最近推出買一送一限時優惠，即日起10月31日，只要在PHD堂食或外賣自取惠顧任何單點大批，即可免費獲贈指定普通批一個，折後最多慳112元！

 

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　　有咩開心得過食一個Pizza？就係食兩個Pizza！最近手拉薄餅專門店PHD推出買一送一優惠，即日起10月31日，只要在PHD堂食或外賣自取惠顧任何單點大批，即可免費獲贈指定普通批一個，可以超抵價享受食兩個Pizza的快樂！最重要是，星期一至日全天候適用！

 

　　PHD更為大家精選了6款大熱門手拉薄餅，包括菇菇雞、千島夏威夷、夏日瘋情、PHD真多寶、肉食大王及千島海鮮，每款都配搭了豐富配料和醬汁！好想食！即睇「買一送一」推廣免費送贈的指定普通批款式：

 

1.    菇菇雞

堂食／外賣自取價：低至$108（普通批）／原價$120（普通批）

 

　　「菇菇雞」手拉薄餅餅底酥脆，以清新酸甜的番茄醬汁為底，上面鋪滿蘑菇、雞肉、洋蔥、火腿等配料，配搭餅面的蛋黃醬，更添香甜滋味，絕對是「meat-life balance」的首選！

 

 

2.    千島夏威夷

堂食／外賣自取價：低至$108（普通批）／原價$120（普通批）

 

　　「千島夏威夷」手拉薄餅以香氣撲鼻的火腿、多汁爽口的菠蘿、香甜的粟米粒作配料，加上甜酸開胃的千島醬汁，充滿夏日風情的薄餅口味！

 

 

3.    夏日瘋情

堂食／外賣自取價：低至$108（普通批）／原價$120（普通批）

 

　　「夏日瘋情」手拉薄餅由傳統薄餅惹味配料火腿、菠蘿、番茄醬汁組成，菠蘿爽口多汁，火腿鹹香誘人，再配上酥脆餅底，酸甜可口！

 

 

4.    PHD真多寶

堂食／外賣自取價：低至$112（普通批）／原價$125（普通批）

 

　　「PHD真多寶」手拉薄餅選用雞肉、辣肉腸、五香肉粒等人氣配料，配搭洋蔥、青椒和粒粒蘑菇，食落啖啖肉香，滋味度滿分！

 

 

5.    肉食大王

堂食／外賣自取價：低至$112（普通批）／原價$125（普通批）

 

　　食肉獸必點！「肉食大王」囊括五香肉粒、牛肉粒、辣肉腸、火腿、雞肉等配料，加上酸甜可口的番茄醬汁，啖啖肉滋味令人「肉望」大滿足！

 

 

6.    千島海鮮

堂食／外賣自取價：低至$112（普通批）／原價$125（普通批）

 

　　「千島海鮮」精選海鮮與菠蘿、青椒、紅椒，海鮮及蔬菜比例完美，味道與口感層次大大提升，加上酸甜開胃的千島醬汁，令人一口接一口！

 

 

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