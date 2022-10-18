【著數速遞｜贏機票去旅行】恒生推「日日賞飛」大抽獎！每日送雙人機票來回東京／大阪／首爾／倫敦／巴黎！名額有幾多？每人每日5次抽獎機會？

好想去旅行但唔想捱貴機票？咁就要把握贏機票的機會啦！恒生銀行最近推出「日日賞飛」大抽獎活動，即日起至11月13日，只要於恒生銀行進行3選1的指定交易，即可獲得抽獎機會，贏取28套雙人來回機票，出發去東京、大阪、首爾、曼谷、倫敦、巴黎或悉尼！即睇詳情！



（截圖自恒生銀行網頁）



點樣參加恒生銀行「日日賞飛」計劃？只要於10月17日至11月13日期間，進行「網上兌換外幣」、「成功投保旅遊保險」或「信用卡網上旅遊商戶消費或外幣簽帳」，即可獲得1次抽獎機會，贏取雙人來回機票1套！每人每日可以參加5次抽獎，即活動期間，總共有最多140次機會，贏取28套雙人來回機票！



參加方法：



1. 網上兌換外幣：透過恒生個e-Banking或恒生個人Mobile App進行單筆外幣兌換交易達港幣5,000元或其等值。



2. 成功投保旅遊保險：透過恒生個人e- Ban king或恒生個人Mobile App成功投保「旅遊綜合保障計劃」單次旅程保障（淨保費金額達港幣250元或以上）或「旅遊綜合保障計劃」全年環球保障或「旅遊綜合保障計劃」全年中國保障。



3. 信用卡網上旅遊商戶消費或外幣簽帳：憑合資格恒生信用卡於網上旅遊商戶簽帳，包括航空公司、旅行社、酒店等，或任何外幣簽帳達港幣300元或以上。



（截圖自恒生銀行網頁）



提提大家，如果有心水目的地，記得、務必於指定日子完成項目贏機票！



（截圖自恒生銀行網頁）



更多詳情可留意恒生銀行網頁。



