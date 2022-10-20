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20/10/2022

【著數速遞｜SOGO感謝祭2022掃貨攻略】韓國第一品牌電飯煲激減$4千！按摩椅減近$1萬！Buffalo套裝$1千有找！限時搶半價家電／廚具／寢具／美食！

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　SOGO Thankful Week 2022（崇光感謝祭）已開鑼，又有機會去血拼啦！想掃筍貨就要留意：即日起至10月25日，SOGO網店率先進行獨家預購，多款品牌家電、廚具、寢具、食品均以至抵價發售，其中韓國第一電子鍋品牌「cuckoo」的真空雙氣壓IH多功能飯煲激減高達4千元、「Buffalo」不鏽鋼五層平底鑊套裝甚至1千元有找！仲有更多低至半價的家電、廚具、寢具、食品等，現在預先網上留貨，就可以足不出戶都搶到心頭好！即睇各大優惠推介！

 


（截圖自SOGO網頁）


【SOGO感謝祭2022掃貨攻略】家電篇

 


cuckoo福庫—真空雙氣壓IH多功能飯煲CRP-JHT10
［原價$8,998／特價$4,680］
（圖源：SOGO網頁）

 


Panasonic—NF-M1多功能電熱盤
［原價$2,480／特價$2,180］
（圖源：SOGO網頁）

 


Nespresso—CitiZ Platinium咖啡機(C140)
［原價$1,988／特價$1,538］
（圖源：SOGO網頁）

 


TEFAL—TY5510 Air Force 360 Light無線吸塵機
［原價$3,188／特價$2,598］
（圖源：SOGO網頁）

 


PHILIPS - PerfectCare Elite Plus蒸氣熨斗
［原價$4,388／特價$3,088］
（圖源：SOGO網頁）

 


PHILIPS—Premium 健康空氣炸鍋
［原價$1,998／特價$1,598］
（圖源：SOGO網頁）

 


Panasonic—EP-MAF1 Momi Momi温感專業按摩椅
［原價$38,800／特價$29,800］
（圖源：SOGO網頁）


即睇家品美食美酒優惠

 

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