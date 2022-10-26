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26/10/2022

【著數速遞】10月份入油優惠 | Esso、蜆殼、加德士5大油站最新信用卡＋油卡折扣！星期幾入油激減？邊張卡最抵？同場：消委會實用油價格價APP

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Text: Lok

 

　　買車容易養車難，尤其在油價高企的香港，就算國際原油價格下跌，本地油價也長期「加多減少」，令一班捱貴油的車主叫苦連天。駕駛人士若要減輕入油開支，唯有從入油優惠入手，慳得一蚊得一蚊！各大油站的常見入油優惠分別有門市折扣、油卡優惠和信用卡優惠，編輯部今次為大家整合埃索 Esso、蜆殼 Shell 、加德士 Caltex、中國石油，以及中石化 5 大油站的最新信用卡及油卡優惠，最後推薦消委會的好用油價格價 APP，方便大家以最划算的優惠入油慳油費！

 

埃索 Esso：恒生信用卡入滿$500送$100相同汽油！會員入指定汽油每公升減$4.2！

 

 

信用卡優惠：

•    以中銀 Esso World 萬事達卡於 Esso 簽帳入汽油，可專享額外即時汽油折扣每升 $0.4

•    指定日子用恒生信用卡入汽油每滿 $500，額外送價值 $100 同等汽油

 

 

積分卡優惠：

•    Smiles 會員憑 Smiles 基本咭到 Esso 及東方石油油站入油即享每公升 $1.6 汽油折扣兼賺取 Smiles 積分

•    Smiles 基本咭會員到 Esso 及東方石油油站入 Synergy Supreme+ 特級汽油尊享即時汽油折扣 $4.2／L；入Synergy Extra汽油享即時汽油折扣 $3.6／L

•    Smiles 基本咭會員逢星期三、六到 Esso 及東方石油油站入 Synergy Supreme+ 特級汽油每滿 $500，即時送多 $120 相同汽油

•    Smiles 會員逢星期日每入 1 公升 Synergy Extra 汽油，即享雙倍積分

 

詳情：www.essosmiles.com.hk/zh/promotions/promotions-listing

 

下一頁：蜆殼 Shell、加德士Caltex入油優惠

 

 

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