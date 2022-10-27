【著數速遞｜Trip.com五周年優惠】一連兩星期限時搶酒店、機票、美食優惠！$111住帝盛／悅來／迪士尼酒店？28折住瑰麗酒店兼免費升級山景房？「雙11」仲有加碼賞

又有著數啦！Trip.com為慶祝成立五周年，加上11月11日「雙11」購物節臨近，兼且「0+3」入境措施已落實近一個月，故將於今個星期五（10月28日）起推出「Trip.com 5週年x 11.11每日狂賞」活動，每日發放超級優惠，讓大家以超抵價搶酒店、搶機票、搶吃喝玩樂優惠！

（截圖自Trip.com官網）

【Trip.com五周年優惠】每朝10時搶限量酒店、吃喝玩樂優惠

星期一、三、五搶酒店優惠：28折住「瑰麗」山景套房！6間酒店房價低至$111！

「Trip.com 5週年×11.11每日狂賞」活動為期兩星期，由10月28日開始至11月13日結束，每日發放超級優惠！逢星期一、三、五，上午10時起，14間酒店共提供140個住宿優惠，其中包括：［10月28日（星期五）］以快閃價28折，即每晚$3,111入住香港瑰麗酒店（原價$10,950，連$800酒店消費額，星期日至四免費升級至九龍山景大床套房）、［10月31日（星期一）］以快閃價每晚$2,111入住奕居（早餐＋$1,500餐飲消費額—1月至2月）等！

大家更有機會以超低價$111入住山林舍酒店（標準客房）、香港悅來酒店（豪華大床客房）、香港港島英迪格酒店（高級房＋限時75折價惠）、香港灣仔帝盛酒店（高級客房＋限時65折價惠）、香港迪士尼樂園酒店（標準客房＋價時價惠）或迪士尼探索家度假酒店（標準客房＋價時價惠）！想住就要mark實時間去搶啦！

星期二、四搶吃喝玩樂優惠：$11買Nickelodeon特展、挪亞方舟門票！

10月28日至11月13日期間，逢星期二、四，上午10時起，大家則可搶吃喝玩樂優惠！其中包括：［11月1日（星期二）］以快閃價$11買The World of Nickelodeon特展香港站入場門票及香港挪亞方舟門票、［11月3日（星期四）］以快閃價$141買昂坪360纜車門票（送屈臣氏$50現金券）等！

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