28/10/2022
【著數｜SOGO感謝祭掃貨攻略】半價買床褥、美妝！名牌廚具低至2折！指定日子仲有額外折扣優惠！一文睇晒SOGO Thankful Week銅鑼灣店筍貨
Yan Law
Yan Law
「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」
Senior Editor
10月、11月是血拼的好日子，事關SOGO Thankful Week 2022（崇光感謝祭）又到了！繼SOGO網店率先進行獨家預購，SOGO銅鑼灣店亦推出一連串優惠，多款品牌家電、廚具、寢具、食品均以至抵價發售！大家想掃筍貨就要留意以下日子啦！編輯更為大家精選了14件必買item！
即睇SOGO銅鑼灣店每日精選優惠！
【SOGO感謝祭掃貨攻略】10月30日（星期日）
SINOMAX四季透氣床褥
（原價$3,999-$7,999／特價$2,398-$4,798）
（圖源：SINOMAX官網）
Casa Calvin CASA-V純天然桑蠶絲冬被
（原價$3,999-$5,399／均一價$1,398）
（圖源：SOGO官網）
THERMOS 4.5L真空燜燒鍋-外攜型
［送3L內鍋、470ml控溫食物罐及500ml真空控溫瓶，價值$1,196］
（原價$1,988／特價$1,288）
（圖源：THERMOS官網）
【SOGO感謝祭掃貨攻略】10月31日（星期一）
BOSCH BBHL21840 Readyy’y 18V 2合1無線吸塵機
［送清潔套裝配件，價值$498］
（原價$2,898／特價$1,298）
（圖源：BOSCH官網）
JVG水療淋浴花灑
［送韓國Vitabrid防脫髮洗頭水，價值$228］
（原價$1,080／特價$488）
（圖源：JVG官網）
【SOGO感謝祭掃貨攻略】11月1日（星期二）
su:m37鎏金溯茫重生潔面乳套裝
（原價$1,061／特價$420）
（圖源：su:m37 Facebook專頁）
【SOGO感謝祭掃貨攻略】11月2日（星期三）
VALMONT塑顏抗皺修護套裝
（原價$5,270／特價$3,390）
（圖源：VALMONT官網，拼圖）
【SOGO感謝祭掃貨攻略】11月3日（星期四）
COVERMARK科研再生美肌明亮精華素WS套裝
（原價$2,600／特價$1,300）
（圖源：COVERMARK Facebook專頁）
【SOGO感謝祭掃貨攻略】11月4日（星期五）
PHILIPS AC4558空氣清新機
（原價$4,988／特價$4,288）
（圖源：PHILIPS官網）
Fissler Hamburg系列4件鍋具套裝
（原價$4,480／特價$2,288）
（圖源：Fissler官網）
【SOGO感謝祭掃貨攻略】11月5日（星期六）
Columbia男／女裝3D Omni Heat升級版熱能反射羽絨外套（800蓬鬆度，90%鵝絨）
（原價$2,599、$2,999／特價$999）
（圖源：Columbia官網）
PHILIPS HX9924/12 Sonicare DiamondClean聲波電動牙刷
［送HX9073/67牙刷頭，價值$298］
（原價$2,588／特價$1,838）
（圖源：PHILIPS官網）
【SOGO感謝祭掃貨攻略】11月6日（星期日）
Tefal Ingenio靈巧疊疊鑊石紋6件裝
（原價$1,898／特價$1,098）
（圖源：Tefal官網）
ALESSI MAMI系列20cm高身湯鍋
（原價$4,300／特價$998）
（圖源：Tefal官網）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看