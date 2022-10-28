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28/10/2022

【著數｜SOGO感謝祭掃貨攻略】半價買床褥、美妝！名牌廚具低至2折！指定日子仲有額外折扣優惠！一文睇晒SOGO Thankful Week銅鑼灣店筍貨

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　10月、11月是血拼的好日子，事關SOGO Thankful Week 2022（崇光感謝祭）又到了！繼SOGO網店率先進行獨家預購，SOGO銅鑼灣店亦推出一連串優惠，多款品牌家電、廚具、寢具、食品均以至抵價發售！大家想掃筍貨就要留意以下日子啦！編輯更為大家精選了14件必買item！

 

即睇SOGO銅鑼灣店每日精選優惠！

 

【SOGO感謝祭掃貨攻略】10月30日（星期日）

 

SINOMAX四季透氣床褥

（原價$3,999-$7,999／特價$2,398-$4,798）

（圖源：SINOMAX官網）

Casa Calvin CASA-V純天然桑蠶絲冬被

（原價$3,999-$5,399／均一價$1,398）

（圖源：SOGO官網）

THERMOS 4.5L真空燜燒鍋-外攜型

［送3L內鍋、470ml控溫食物罐及500ml真空控溫瓶，價值$1,196］

（原價$1,988／特價$1,288）

（圖源：THERMOS官網）

 

【SOGO感謝祭掃貨攻略】10月31日（星期一）

 

BOSCH BBHL21840 Readyy’y 18V 2合1無線吸塵機

［送清潔套裝配件，價值$498］

（原價$2,898／特價$1,298）

（圖源：BOSCH官網）

JVG水療淋浴花灑

［送韓國Vitabrid防脫髮洗頭水，價值$228］

（原價$1,080／特價$488）

（圖源：JVG官網）

 

【SOGO感謝祭掃貨攻略】11月1日（星期二）

 

su:m37鎏金溯茫重生潔面乳套裝

（原價$1,061／特價$420）

（圖源：su:m37 Facebook專頁）

 

【SOGO感謝祭掃貨攻略】11月2日（星期三）

 

VALMONT塑顏抗皺修護套裝

（原價$5,270／特價$3,390）

（圖源：VALMONT官網，拼圖）

 

【SOGO感謝祭掃貨攻略】11月3日（星期四）

 

COVERMARK科研再生美肌明亮精華素WS套裝

（原價$2,600／特價$1,300）

（圖源：COVERMARK Facebook專頁）

 

【SOGO感謝祭掃貨攻略】11月4日（星期五）

 

PHILIPS AC4558空氣清新機

（原價$4,988／特價$4,288）

（圖源：PHILIPS官網）

Fissler Hamburg系列4件鍋具套裝

（原價$4,480／特價$2,288）

（圖源：Fissler官網）

 

【SOGO感謝祭掃貨攻略】11月5日（星期六）

 

Columbia男／女裝3D Omni Heat升級版熱能反射羽絨外套（800蓬鬆度，90%鵝絨）

（原價$2,599、$2,999／特價$999）

（圖源：Columbia官網）

PHILIPS HX9924/12 Sonicare DiamondClean聲波電動牙刷

［送HX9073/67牙刷頭，價值$298］

（原價$2,588／特價$1,838）

（圖源：PHILIPS官網）

 

【SOGO感謝祭掃貨攻略】11月6日（星期日）

 

Tefal Ingenio靈巧疊疊鑊石紋6件裝

（原價$1,898／特價$1,098）

（圖源：Tefal官網）

ALESSI MAMI系列20cm高身湯鍋

（原價$4,300／特價$998）

（圖源：Tefal官網）

 

下頁睇更多精選品牌優惠

 

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