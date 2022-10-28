Samsung Week 2022｜11月開催！Galaxy Z Flip4大減$1,000、43吋4K電視低至7折！周日前成功登記，再送$1,000優惠！（附登記連結）

不經不覺又到年尾購物節，不少人也會看準這個時機，入手心儀電子用品。如果你是Samsung粉絲，就不能錯過Samsung Week網上購物節！今年的Samsung Week將於11月1日開鑼，大推超過30款智能產品及家電的優惠禮遇！於10月31日前做好一個動作，更可獲額外優惠，最多減$1,000！即睇以下優惠詳情！

先來看看Samsung Week的「限時搶優惠」，優惠分為兩個時段，第一階段為11月1日至7日，而第二階段則是11月8日至13日。兩階段也有不同限時搶購優惠，當中主要涵蓋Galaxy智能裝置，如Galaxy Z Flip4、Galaxy Tab S8 Ultra、Galaxy Watch5以及Galaxy S22等等。當中Samsung網上商店獨家發售的Galaxy Z Fold4 1TB更會大減$1,500，好吸引！

Samsung Week「限時搶優惠」推介商品

第一階段：11月1日至7日

Galaxy Z Flip4 $8,298 - $9,298

優惠：減$1,000

Galaxy Tab S8 Ultra $9198 - $11,788

優惠：送書本式鍵盤保護套（建議零售價$1,999）

Galaxy Watch 5 $2,298

優惠：減$400

第二階段：11月8日至13日

Galaxy Z Fold4 1TB $17,598

優惠：減$1,500

Galaxy S22／S22+手機 $5,998 - $7,698

優惠：減$800

Galaxy Tab S8／Tab S8+ $4,988 - $7,288

優惠：送書本式鍵盤保護套 （建議零售價$899／$999）

Galaxy Buds2 Pro $1,798

優惠：減$300

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