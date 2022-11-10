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10/11/2022

無印良品MUJI week一連10日大減價！秋冬必買羊毛圍巾／有機棉法蘭絨衫／護膚油！全線商品低至$17起！會員額外9折優惠

#會員優惠 #大減價 #秋冬必買 #MUJI week #著數優惠 #著數 #Muji #無印良品 #優惠
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law Photo: MUJI無印良品官網

 

　　11月著數優惠多蘿蘿！MUJI無印良品舉行「MUJI week無印良品周間」優惠活動，一連10日進行大減價，秋冬服飾、生活用品及食品等均以優惠價出售！MUJI passport會員更可享全店額外9折優惠，部分商品甚至低至$17起！非常抵買！

 

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　　「MUJI week無印良品周間」將於11月11日至11月20日舉行，多款指定商品以8折及9折出售，會員額外再享9折優惠！即睇有乜筍貨必買！

 

【無印良品MUJI week必買10大items】1. 男／女裝有機棉法蘭絨服飾

 

　　天氣開始轉涼，是時候入手秋冬服飾！MUJI的「有機棉法蘭絨服飾」布料鬆軟舒適，質感挺實，可單獨或作外套穿着，而且備有多款季節色調及圖案，女裝及童裝更有長上衣、連身裙選擇！

 

男／女裝有機棉法蘭絨服飾

原價：$150-$350

優惠價：九折（$135-$315）

會員價：額外九折（$122-$284）

 

【無印良品MUJI week必買10大items】2. 羊毛圍巾

 

　　溫暖柔順的羊毛圍巾備有逾15種色調選擇，方便大家輕鬆配襯秋冬造型！

 

羊毛圍巾

原價：$150-$280

優惠價：八折（$120-$224）

會員價：額外九折（$108-$202）

 

【無印良品MUJI week必買10大items】3. 一層式／二層式羽絨被

 

　　採用灰鴨羽絨製成，配合較低的車縫厚度，質地舒適又保暖！羽絨被備有四種尺寸選擇。

 

一層式／二層式羽絨被

原價：$780 – HK$4880

優惠價：九折（$702-$4,392）

會員價：額外九折（$632-$3,953）

 

【無印良品MUJI week必買10大items】4. 男／女裝輕量羽絨便攜式背心／外套

 

　　將生產過程中剩餘的紗線再利用，製成再生尼龍布料，活用有限資源。羽絨的蓬鬆度達750FP，輕巧保暖；厚薄適中，外穿內搭皆宜。摺疊後可直接收納於內側口袋，方便攜帶。

 

男／女裝輕量羽絨便攜式背心／外套

原價：$250-$480

會員價：九折（$225-$432）

 

下頁繼續睇更多特價商品

 

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