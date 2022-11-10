機場貴賓室｜全新Chase Sapphire機場貴賓室正式開幕！一文睇清配套＋邊張信用卡免費入Lounge

不少旅行人士在出發前都會先入機場貴賓室（Lounge）歎杯雞尾酒、魚蛋粉，稍作休息再登機。人氣環亞貴賓室、國泰寰宇堂和香港航空的遨堂之外，全新 Chase Sapphire Lounge By The Club 最近也剛於 10 月 25 日正式開幕，即睇機場貴賓室的設施、餐飲選擇，以及哪些張信用卡可免費入 Lounge 吧！

Chase Sapphire Lounge By The Club剛於 10 月 25 日開幕，位於 1 號客運大樓的 7 樓離港層。

用App下單！歎勻蛋撻／雲吞麵／叉燒飯

Chase Sapphire Lounge By The Club 位於 1 號客運大樓的 7 樓離港層，鄰近 40 號閘口，佔地近 12,000 呎，旅客只需以非接觸式掃描便可以入 Lounge，夠方便。這裏主要用手機 App 下單，A La Carte menu 提供一系列港式美食如雲吞麵、叉燒飯、蛋撻、麻婆豆腐，還有泰式青咖喱雞、沙律、素食及無麩質選擇，種類甚多。酒吧則供應招牌雞尾酒、本地手工啤酒及精選酒單，也有免費果汁和汽水可選。唯一要留意是 Chase Sapphire 機場貴賓室只於每日 8am 至 8pm 開放，乘坐夜機的旅客就未必能享用了。

Chase Sapphire Lounge By The Club 設計寬敞舒適。

酒吧供應招牌雞尾酒、本地手工啤酒及精選酒單。

Chase Sapphire Lounge By The Club

地址：香港赤鱲角國際機場第 1 航站樓 7 樓離境層（靠近 40 號閘口）

營業時間：8am-8pm

網址：www.prioritypass.com/en/lounges/hong-kong-sar/hong-kong-chek-lap-kok-intl/hkg13-chase-sapphire-lounge-by-the-club

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