長者日2022｜逾千商戶優惠！5大長者日優惠合集：免費睇中醫、搭港鐵九巴／半價配眼鏡／補健品7折（附參與商戶一覽）

今個星期日就是長者日！為向長者表達關懷，社署每年都會籌辦「長者日消費優惠」，持有長者咭的市民，於今年的11月20日，可到指定食肆或店鋪享獨家優惠。今年參與計劃的企業超過1,400間，除了食肆提供優惠，更有半價配眼鏡、中醫8折等，港鐵、九巴亦會提供免費乘車優惠，即睇精選優惠詳情！

（政府網站截圖）

【長者日2022】1. 食肆優惠：大家樂減$8！A-1買麵包有9折

616牛肉火鍋專門店：於616牛肉火鍋專門店任何分店堂食消費並出示有效長者咭，即可獲贈616自家製飲品乙支（菊花桂圓露／洛神玫瑰茶／烏梅汁）。店鋪地址：按此

A-1 Bakery英王麵包店：付款前出示有效長者卡，全單可享9折優惠。店鋪地址：按此

大家樂：於11月20日，早上11時後，客人出示有效長者咭並於店內消費滿$30，即可享有$8折扣優惠。店鋪地址：按此

美心MX：憑「長者咭／長者八達通／樂悠咭」惠顧任何食品及飲品並完成付款，即享全日88折優惠。店鋪地址：按此

海天堂：以正價購買產品滿 $100，可享$25 優惠，加送優惠劵1份。店鋪地址：按此

居食屋「和民」：於全線居食屋「和民」、饗和民及意粉狂熱分店出示長者咭，可享主餐牌9折優惠。店鋪地址：按此

【長者日2022】2. 購物優惠：買補健品享7折、半價配眼鏡！

六福珠寶：指定黃金首飾低至65折。店鋪地址：按此

名視眼鏡中心：鏡架及鏡片5折，特價品減$50。店鋪地址：按此

恆香老餅家：出示長者咭，可享優惠價購買老婆餅（$12／2件）。店鋪地址：按此

南北行：靈芝膠囊正價7折。店鋪地址：按此

雅蘭專門店：單一發票全單額外95折。店鋪地址：按此

維特健靈：凡購物可獲贈維特健靈腦精靈記憶配方10粒。店鋪地址：按此

【長者日2022】3. 個人護理優惠：免費睇中醫、保健產品9折！

仁安大藥行（上環）：中醫診症，煲藥一律8折。

地址：上環永樂街72-76號永利大廈9／FA室

仁心中西藥房 （深水埗）：中醫免診金，藥費9折。

地址：九龍深水埗基隆街259號地下

健豐中西藥房（北角）：保健產品9折，購物滿$200送小禮品。

地址：港北角英皇道560號健威商場L16號舖

好好醫療用品（葵芳）：電動輪椅95折；手動輪椅、輔具、減$100。

地址：葵芳大連排道162-170號金龍工業中心第2座4樓H

唯健康：所有FHW系列手動輪椅$1580／部。

店鋪地址：按此

長者日優惠眾多，詳細優惠可瀏覽：參與商戶／機構名單

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