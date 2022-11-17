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17/11/2022

【著數｜一田購物優惠日】家電1折！美食27折！人氣廚具／靚聲Soundbar／四輪旅行喼$200有找！用邊2張信用卡掃貨可享更多回贈？

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　一連7日的「一田購物優惠日」即將開鑼！由11月23日至11月29日，一田百貨及一田超市合共12間分店，以及12個特別展場將同步進行大減價，過萬件商品低至1折發售！一田超市則連續2星期勁減價，12月6日或以前買日本及環球水果、火鍋燒肉食材及糧油零食等低至27折！即睇有乜筍貨必買！

 

【一田購物優惠日】每日推1折震撼筍貨！

 

「1折震撼筍貨」將於一連7日（11月23日至11月29日）每日登場！

 

11月23日：

 

DENKIYA PRIMADA 6L快速智能煲

（原價$1,688／特價$168）

銷售點：沙田、大埔、荃灣

（圖源：一田官網）

 

11月24日：

 

Hallmark 24” 四輪拉桿喼（拉鏈）

（原價$1,980／特價$198）

銷售點：沙田、大埔、荃灣

（圖源：一田官網）

 

11月25日：

 

DENKIYA KENWOOD 1400W蒸汽熨斗

（原價$288／特價$28）

銷售點：沙田、大埔、荃灣

（圖源：一田官網）

 

11月26日：

 

Onepolar精選斜揹袋

（原價$599／特價$59）

銷售點：沙田、大埔

（圖源：一田官網）

 

11月27日：

 

DENKIYA TCL 2.1聲道條狀揚聲器

（原價$1,280／特價$128）

銷售點：沙田、大埔、荃灣

（圖源：一田官網）

 

11月28日：

 

DENKIYA KENWOOD滴漏式咖啡機

（原價$1,038／特價$103）

銷售點：沙田、大埔、荃灣

（圖源：一田官網）

 

11月29日：

 

J-Tex Home攬枕

（原價$399／特價$39）

銷售點：沙田、大埔、荃灣、新蒲崗、屯門、將軍澳、西環、葵芳

（圖源：一田官網）

 

除了「1折震撼筍貨」，更多限時優惠筍貨：

 

［11月23日］ORLANE PARIS皇牌B21抗齡入門套裝（15折，原價$2,009／特價$290）

 

［11月24日］DENKIYA SKYWORTH 43” LED iDTV（2折，原價$3,699／特價$439）、DENKIYA HISENSE 2.0聲道無線喇叭（2折，原價$990／特價$198）、Fissler 24cm不鏽鋼雙耳湯鍋（17折，原價$1,680／特價$288）、Mustela無香料濕紙巾—50片蓋裝（1折，原價$50／特價$5）

 

［11月25日］Hallmark 24” 四輪拉桿喼（13折，原價$2,370／特價$298）、Fissler Joy 3件鍋具套裝（原價$3,680／特價$688）

 

［11月26日］ZWILLING TWIN 2件果刀套裝（18折，原價$668／特價$119）

 

［11月27日］Pierre Riche 24” 四輪拉桿喼（15折，原價$1,380／特價$199）、CASABLANCA Sicili 1200針淨色長絨棉床品套裝（原價$1,468-$2,068／特價$599）

 

［11月28日］Carl Schmidt Sohn抗菌刀連木刀座—8件套裝（19折，原價$1,990／特價$368）

 

［11月29日］小牛角2L不鏽鋼真空手斟壺（原價$268／特價$138）、任天堂Switch OLED［白色］＋遊戲軟件［瑪利歐賽車實況：家庭賽車場］（原價$3,410／特價$2,680）

 

下頁睇：一田超市優惠

 

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