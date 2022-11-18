【著數｜世界盃2022】百佳／VLT大抽獎送足金足球擺設、PS5！買指定薯片贏1萬電子現金券！用AlipayHK消費享更多折扣？一文睇晒大小商戶最新優惠

2022世界盃今個星期日（11月20日）開鑼啦！各位足球迷除了於深宵時段追看球賽，必不可錯過各大小商戶推出的世界盃著數優惠及大抽獎！



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【著數｜世界盃2022】百佳超級市場：買滿$100抽獎贏足金擺設、PS5！



世界盃將至，百佳超級市場率先推出「足球狂熱Chill勁Fun」大抽獎及「Visa FIFA World Cup 2022™」電子印花推廣活動，送出總值高達14萬豐富禮品，包括足金足球擺設、索尼Play Station 5®遊戲主機、米奇老鼠郊遊用品及百佳50周年限量珍藏版禮券$500等！



即日起至12月15日，易賞錢會員於全線香港百佳門市／百佳網店單次購買滿$100或以上，憑有效收據正本或電子收據截圖，即可登記參加抽獎！想獲得額外抽獎機會？有辦法！只要購買每周指定品牌產品#，或於百佳網店單次購物滿$100或以上，即單次交易最高可獲3次抽獎機會！



#首周（11月18至24日）指定品牌包括：佳之選、金御膳、滴露、珍珍、萊家、日清、GRANT BURGE、得寶、碧蓮、家樂氏、辣椒仔、嘉士伯、Maxwell、優益C



百佳「足球狂熱Chill勁Fun」大抽獎獎品包括：

大獎：足金足球擺設（3份）

二獎：索尼Play Station 5®遊戲主機（5份）

三獎：米奇老鼠郊遊用品（20份）

四獎：百佳50周年限量珍藏版禮券$500（50份）

五獎：Sou Sou電除印花（5個）

安慰獎：Sou Sou電除印花（3個）



此外，即日起至12月18日，易賞錢會員凡以Visa卡簽賬每滿$50，即可獲Visa FIFA World Cup 2022™ 電子印花1個，儲滿指定數量即可免費換領Visa世界盃主題紀念品！於推廣期內以Visa卡於百佳網店購物滿指定金額，亦可獲贈Visa世界盃主題紀念品，數量有限，送完即止！



（圖源：百佳超級市場）



【著數｜世界盃2022】維他檸檬茶：抽獎贏足金擺設！答問題贏運動用品$1,500現金券！



維他檸檬茶VLT亦趁著世界盃推出「足金澀得起大抽獎」，即日起至12月31日，只要在指定零售點及網店購買任何一件或以上維他™檸檬茶、菊花茶或氣泡茶飲品系列（維他冷泡無糖錫蘭檸檬茶及維他新鮮茶系列產品除外），即可登記參加抽獎，有機會贏取［大獎］VLT足金金球（名額1份）、［二獎］至型遊戲機第五代一部連PS5 FIFA 23標準版遊戲光碟（名額10份），以及［三獎］VLT限量版迷你足球（名額150份）！每人參加次數不限！



大家亦可參加「至澀球迷大挑戰」，只要答中20條刁鑽足球問題，即可進入終極抽獎，有機會贏取運動用品$1,500現金券（名額30份）！遊戲不設時限及次數，惟每位參加者只能獲得一次抽獎機會。



（截圖自維他 VLT「足金澀得起大抽獎」網頁）



【著數｜世界盃2022】品客：買薯片抽獎贏$10,000電子現金券！



睇波當然少不了薯片！為迎接世界盃盛事，品客Pringles推出「品客Pringles AR金球大抽獎」，即日起至12月19日，只要購買2罐指定口味的品客Pringles，即可獲得抽獎機會一次！點玩法？首先掃描QR Code並保留錫紙封口的遊戲編碼，登入品客遊戲網站（按此），即可參與AR遊戲！凡抽中「金球」即可獲得$1,000電子現金券（每星期5份，共40份）；未能抽中「金球」者則會自動進入終極抽獎，有機會贏取$10,000電子現金券（名額3份）！



（圖源：品客Pringles）



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