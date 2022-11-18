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18/11/2022

麥當勞優惠│麥當勞12月優惠推介！26張電子優惠券＋捐錢抽200張叱咤飛 （內附登記抽飛步驟）

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Text: Sammy Leung

　　麥當勞再次推出新優惠！今次M記為了配合FIFA 世界盃，推出多款超抵優惠，讓大家可以一邊欣賞球賽一邊食！另外，麥當勞有「1月1日SHOW畀你睇」活動只要在指定時間捐贈予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會抽到叱咤樂壇頒獎典禮門票。有興趣的朋友，記得要留意！


麥當勞推做善事抽200張叱咤飛（圖片來源：麥當勞Facebook）


捐錢抽叱咤頒獎禮門票200張


　　先說叱咤樂壇頒獎典禮門票，每年1月1日的叱咤樂壇頒獎典禮門票，都是香港樂壇盛事，不少Fans都想進場支持自己的偶像，但奈何一票難求，真的要四處奔走有機會得到門票一張。而今次香港麥當勞再次與商業電台881903合作，推出「1月1日SHOW畀你睇」活動，只要參加活動就有機會得到《Katch優惠平台呈獻 2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票2張，名額只有100個。


麥當勞再次推出「1月1日SHOW畀你睇」活動（圖片來源：麥當勞）


　　大家只要即日起至12月4日，登記成為麥當勞App用戶後在手機或餐廳內的點餐機掃瞄麥當勞App內之指定捐款券，並成功捐贈港幣$90.3予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，就可以參加活動了。


成功捐贈港幣$90.3予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，就可以參加活動 （圖片來源：麥當勞）


手機登記步驟簡單：


　　1.    成功登記成為麥當勞App用戶


　　2.    在App內點選指定捐款券


在App內點選指定捐款券 （圖片來源：麥當勞APP）


　　3.    閱讀所有條款及確認


閱讀所有條款及確認 （圖片來源：麥當勞APP）


閱讀所有條款及確認（圖片來源：麥當勞APP）


　　4.    成功捐贈港幣$90.3予香港麥當勞叔叔之家慈善基金


（圖片來源：麥當勞APP）


　　麥當勞指，是次捐款活動會按特定序列選出100名得獎者，每位得獎者可獲活動門票兩張。另外，門票捐款券可重複使用，但每名合資格參加者最多只能獲奬一次，得獎結果將於12月16日通過登記電郵公布。


（圖片來源：MIRROR官方Instagram）


　　而叱咤樂壇我最喜愛的最後10強投票結果已經出爐！男歌手最後 10 強分別有：MC 張天賦、江（火畢）生、呂爵安、林家謙、洪嘉豪、姜濤、柳應廷、陳卓賢、張敬軒及盧瀚霆。


　　女歌手最後 10 強分別有：Serrini、方皓玟、岑寧兒、炎明熹、陳凱詠、陳蕾、鄭欣宜、衛蘭、謝安琪及麗英。組合最後 10 強分別有：C AllStar、COLLAR、Dear Jane、ERROR、Lolly Talk、MC $oHo & KidNey、MIRROR、per se、RubberBand及艾粒 ILUB。


下一頁：麥當勞 App電子優惠券

 

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