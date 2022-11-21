港式奶茶日│黑白淡奶11月免費派港式奶茶！港九新界200間茶餐廳飲到！同場加映：得意兔年奶茶杯碟套裝，粉絲必儲！（附奶茶派發詳情、3大換領杯碟方法）

你們喜歡喝奶茶嗎？喜歡的是愛喝港式還是台式呢？今年是第十屆「港式奶茶日」，黑白®推出11月免費派發港式奶茶，另外，在港九新界多個地點都可以有機會拿到黑白®濃滑經典奶茶。如果想試怎樣茶香奶滑，就要記下日子了。

港式奶茶（圖片來源：至愛黑白淡奶 I ♥ Black & White Facebook）

黑白®為慶祝第十屆「港式奶茶日」，所以在11月逢星期一至五於港九新界指定的200間茶餐廳派發港式奶茶。大家如果想試一試港式奶茶，就要在指定日期及時間去到指定茶餐廳。每人限取一杯，數量有限，先到先得，派完即止。

指定日期及茶餐廳

（圖片來源：至愛黑白淡奶 I ♥ Black & White Facebook）

不過要留意的是，以上的派發活動或因應天氣情況而有所改動，最新消息及想知免費派發黑白®濃滑經典奶茶的地點就要留意官方Facebook。

另外，如果想換領黑白®兔年杯碟套裝，方法有三個：

1. 在指定茶餐廳或食肆飲奶茶儲齊8個印仔

2. 於指定商戶買任何黑白®產品滿$128

3. 於指定商戶買黑白®濃滑經典奶茶8罐，再加$88

兔年杯碟套裝（圖片來源：至愛黑白淡奶 I ♥ Black & White Facebook）

換領黑白®兔年杯碟套裝詳情