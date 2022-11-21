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21/11/2022

Black Friday優惠 | 香港迪士尼酒店Black Friday快閃6折優惠！最平$1,914住海景房，比原價慳近$1,280！（附訂購詳情、連結）

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Text: Louise Yuen

　　香港迪士尼樂園的酒店 staycation 向來受歡迎，即使基本房型的房價動輒幾千元，也有不缺捧場客。香港迪士尼近期就推出 Black Friday 快閃酒店優惠，不論是迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店亦有低至 6 折優惠，其中迪士尼探索家度假酒店最平$1,914便住到海景房，比原價慳近 $1,280！

 

6折住兩晚迪士尼樂園酒店 慳近$2,470

 

　　迪士尼樂園酒店以維多利亞式宮殿設計，環境典雅舒適，有米奇迷宮、泳池，又能與迪士尼朋友見面，深得大家歡迎。平時入住標準客房連稅起碼要每晚 $3,080，由即日起至 12 月 1 日，只要以 Black Friday 快閃優惠預訂迪士尼樂園酒店的標準客房連續 2 晚或以上，即享實時房價 6 折優惠，折後 2 晚房間為 $3,696，即平均每晚約 $1,848，比原價足足慳近 $1,232，超抵！

 

迪士尼樂園酒店標準客房

 

　　平時較少減價的海景客房、海景陽台客房及國賓廳客房今次同樣有折，以上房型入住一晚已有實時房價 65 折優惠。以 12 月18 日入住為例，一晚海景客房原價為 $3,630，折後連稅大減至 $2,359.5，迪士尼 Fans 必搶！

 

 

下一頁︰探索家度假酒店6折住海景房+優惠詳情

 

 

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