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21/11/2022

Black Friday 2022 | 黑色星期五7大優惠！半價限量電腦／訂VPN免費兩個月／買名牌服飾額外半價（附連結及優惠碼）

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Text: Sammy Leung

　　又快到一年一度的Black Friday，每次到了11月第四個星期五，不少商家都會推出優惠。而今次，編輯就為大家精選了一些Black Friday 2022網購優惠，當中包括半價電腦、福袋零食、折上折的服飾等。如果有合適就記得要快點入手！

 

又快到一年一度的Black Friday（圖片來源：unsplash）

 

Black Friday 2022優惠│1. Pinkoi： 福袋專區+指定產品免運費

 

　　Pinkoi於11月12日至11月28日推出月Black Friday及Cyber Monday優惠，當中有四大優惠：

 

1.    一天限定優惠：每日都有不同品牌做一日限時優惠，包括林三益、駱駝牌

2.    $0免運費優惠： 14 萬件設計免運費

3.    低至5折專區

4.    福袋專區；有零食、生活用品

 

　　另外，記得11月25至2日結帳輸入優惠券@BlackFriday，全單享9% OFF，最高減HK$100。

 

午後小食光│菇菇酥12入組 福袋組HK$ 338.3（圖片來源：hk.pinkoi.com）

SYITREN R200 CD播放機復古獨立音響品牌直送 免運費 HK$ 968.6（圖片來源：hk.pinkoi.com）

駱駝牌 450ml 玻璃膽真空保溫瓶HK$ 299 全館 $0運費（圖片來源：hk.pinkoi.com）

 

Pinkoi連結

 

Black Friday 2022優惠│2. Amazon：折扣由20%至60%

 

　　美國Amazon上有不少電子產品、家用電器、廚具等，今次Black Friday推出了多種產品的折扣優惠，由20%至60%不等，例如SAMSUNG、Google 商品。特別一提，Shark AV2511AE AI 機器人吸塵器，一共半價，折後為USD$299，約為HKD$ 2338。

 

SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 手機 約$ 7759（圖片來源：amazon）

SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite 8.7 吋 32GB Android 平板電腦約$ 780（圖片來源：amazon）

Shark AV2511AE AI 機器人吸塵器約$2,338（圖片來源：amazon）

 

　　由於部份是限時優惠，所以看中的話就要快點入手。

 

Amazon網址

 

Black Friday 2022優惠│3. ASOS；輸入折扣碼，指定產品額外75折

 

　　英國購物網站ASOS推出了黑色星期五優惠，部分運動服飾在輸入折扣碼「JOGON25」之後都會有額外75折。運動服飾品牌包括；adidas、New Balance、The North Face等等。以The North Face的Red Box t-shirt in black為例，原價為$322.22，折後價為$261.11，在使用「JOGON25」後，就額外再折，變成$195.83。

 

adidas Originals adicolor three stripe logo high neck zip up track top in black 折後價:$275（圖片來源：ASOS）

adidas Originals 3 stripe legging in grey折後價:$116（圖片來源：ASOS）

 

ASOS連結

 

Black Friday 2022優惠│4. playstation store：最高半價優惠

 

　　喜歡打機的朋友不可以錯過！PlayStation Store推出Black Friday優惠，大家可以以在28日以折扣價購買PS5及PS4遊戲，多款類型遊戲有：EA SPORTS™ FIFA 23、NBA 2K23、地平線 西域禁地、跑車浪漫旅7等，最高有半價優惠。

 

EA SPORTS™ FIFA 23（6折）折後HK$329.4（圖片來源：playstation store）

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The Last of Us™ Part I（71折）折後HK$ 403.28（圖片來源：playstation store）

 

playstation store連結

 

Black Friday 2022優惠│5. Lenovo：半價限量電腦+配件快閃最平$10

 

　　Lenovo今次在Black Friday推出4大優惠，如果想入手電腦或想換電腦的你，就可以考慮一下Lenovo，今次優惠包括有：

 

1.    限量電腦低至50% OFF：IdeaPad $2,498起

2.    每日限量電腦、配件快閃：有無線鍵盤與滑鼠、FHD 顯示器等

3.    優惠碼「BLACKFRIDAY」：額外最高減$500(購買$15,000或以上電腦額外減$500；購買$10,000或以上電腦額外減$300；購買$5,000或以上電腦額外減$100

4.    平板電腦低至45折，最平$1,899

 

ThinkPad X1 Titanium Yoga Gen 1原價：$ 24,618折扣後：$ 13,498（圖片來源：Lenovo）

IdeaPad L3i（15"）原價：$ 4,484.69折扣後：$ 2,999（圖片來源：Lenovo）

 

Lenovo連結

 

Black Friday 2022優惠│6. Surfshark：VPN最高逹84%折扣+2個月免費

 

　　不少人都會使用VPN服務，如果你都有需要的話就可以留意一下Surfshark。Surfshark今年推出Black Friday限時優惠，2年訂閱計劃可高逹84%折扣及多送2個月免費VPN，平均一個月大約為$16.03，比平時正價一個月的$101.31平很多。

 

Surfshark今年推出Black Friday限時優惠（圖片來源：Surfshark Facebook）

 

Surfsharky連結

 

Black Friday 2022優惠│7. ZALORA：黑色星期五+網路星期一優惠

服裝網購平台ZALORA上有不少品牌，當中最多人熟識的有adidas、Calvin Klein等。在官方Facebook上剛宣布由11月24日至28日，將會有黑色星期五及網路星期一的優惠，詳情可以留意官方網站。

ZALORA由11月24日至28日將會有優惠(圖片來源: ZALORA)

ZALORA連結

 

 

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