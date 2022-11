Black Friday 2022 | 黑色星期五7大優惠！半價限量電腦／訂VPN免費兩個月／買名牌服飾額外半價（附連結及優惠碼）

又快到一年一度的Black Friday,每次到了11月第四個星期五,不少商家都會推出優惠。而今次,編輯就為大家精選了一些Black Friday 2022網購優惠,當中包括半價電腦、福袋零食、折上折的服飾等。如果有合適就記得要快點入手!

又快到一年一度的Black Friday(圖片來源:unsplash)

Black Friday 2022優惠│1. Pinkoi: 福袋專區+指定產品免運費

Pinkoi於11月12日至11月28日推出月Black Friday及Cyber Monday優惠,當中有四大優惠:

1. 一天限定優惠:每日都有不同品牌做一日限時優惠,包括林三益、駱駝牌

2. $0免運費優惠: 14 萬件設計免運費

3. 低至5折專區

4. 福袋專區;有零食、生活用品

另外,記得11月25至2日結帳輸入優惠券@BlackFriday,全單享9% OFF,最高減HK$100。

午後小食光│菇菇酥12入組 福袋組HK$ 338.3(圖片來源:hk.pinkoi.com)

SYITREN R200 CD播放機復古獨立音響品牌直送 免運費 HK$ 968.6(圖片來源:hk.pinkoi.com)

駱駝牌 450ml 玻璃膽真空保溫瓶HK$ 299 全館 $0運費(圖片來源:hk.pinkoi.com)

Pinkoi連結

Black Friday 2022優惠│2. Amazon:折扣由20%至60%

美國Amazon上有不少電子產品、家用電器、廚具等,今次Black Friday推出了多種產品的折扣優惠,由20%至60%不等,例如SAMSUNG、Google 商品。特別一提,Shark AV2511AE AI 機器人吸塵器,一共半價,折後為USD$299,約為HKD$ 2338。

SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 手機 約$ 7759(圖片來源:amazon)

SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite 8.7 吋 32GB Android 平板電腦約$ 780(圖片來源:amazon)

Shark AV2511AE AI 機器人吸塵器約$2,338(圖片來源:amazon)

由於部份是限時優惠,所以看中的話就要快點入手。

Amazon網址

Black Friday 2022優惠│3. ASOS;輸入折扣碼,指定產品額外75折

英國購物網站ASOS推出了黑色星期五優惠,部分運動服飾在輸入折扣碼「JOGON25」之後都會有額外75折。運動服飾品牌包括;adidas、New Balance、The North Face等等。以The North Face的Red Box t-shirt in black為例,原價為$322.22,折後價為$261.11,在使用「JOGON25」後,就額外再折,變成$195.83。

adidas Originals adicolor three stripe logo high neck zip up track top in black 折後價:$275(圖片來源:ASOS)

adidas Originals 3 stripe legging in grey折後價:$116(圖片來源:ASOS)

ASOS連結

Black Friday 2022優惠│4. playstation store:最高半價優惠

喜歡打機的朋友不可以錯過!PlayStation Store推出Black Friday優惠,大家可以以在28日以折扣價購買PS5及PS4遊戲,多款類型遊戲有:EA SPORTS™ FIFA 23、NBA 2K23、地平線 西域禁地、跑車浪漫旅7等,最高有半價優惠。

EA SPORTS™ FIFA 23(6折)折後HK$329.4(圖片來源:playstation store)

1121_54_002

The Last of Us™ Part I(71折)折後HK$ 403.28(圖片來源:playstation store)

playstation store連結

Black Friday 2022優惠│5. Lenovo:半價限量電腦+配件快閃最平$10

Lenovo今次在Black Friday推出4大優惠,如果想入手電腦或想換電腦的你,就可以考慮一下Lenovo,今次優惠包括有:

1. 限量電腦低至50% OFF:IdeaPad $2,498起

2. 每日限量電腦、配件快閃:有無線鍵盤與滑鼠、FHD 顯示器等

3. 優惠碼「BLACKFRIDAY」:額外最高減$500(購買$15,000或以上電腦額外減$500;購買$10,000或以上電腦額外減$300;購買$5,000或以上電腦額外減$100

4. 平板電腦低至45折,最平$1,899

ThinkPad X1 Titanium Yoga Gen 1原價:$ 24,618折扣後:$ 13,498(圖片來源:Lenovo)

IdeaPad L3i(15")原價:$ 4,484.69折扣後:$ 2,999(圖片來源:Lenovo)

Lenovo連結

Black Friday 2022優惠│6. Surfshark:VPN最高逹84%折扣+2個月免費

不少人都會使用VPN服務,如果你都有需要的話就可以留意一下Surfshark。Surfshark今年推出Black Friday限時優惠,2年訂閱計劃可高逹84%折扣及多送2個月免費VPN,平均一個月大約為$16.03,比平時正價一個月的$101.31平很多。

Surfshark今年推出Black Friday限時優惠(圖片來源:Surfshark Facebook)

Surfsharky連結

Black Friday 2022優惠│7. ZALORA:黑色星期五+網路星期一優惠

服裝網購平台ZALORA上有不少品牌,當中最多人熟識的有adidas、Calvin Klein等。在官方Facebook上剛宣布由11月24日至28日,將會有黑色星期五及網路星期一的優惠,詳情可以留意官方網站。



ZALORA由11月24日至28日將會有優惠(圖片來源: ZALORA)

ZALORA連結