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23/11/2022

Black Friday 2022 |卡塔爾航空黑色星期五88折優惠！包22個航點：英國／德國／瑞士／意大利／希臘／法國！最遲呢個時間出發，有排！（附訂票連結）

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Text: Sammy Leung

　　又快到一年一度的Black Friday，不少公司都推出黑色星期五優惠，大家又有沒有買到心儀的東西？卡塔爾航空都推出了Black Friday優惠，今次更包括足足22個航點，十分多選擇。大家若想今年年尾至明年去旅行的話，千萬不要錯過今次Black Friday優惠！

 

倫敦機票都有折。（圖片來源：Unsplash）

 

　　香港政府放寬出入境措施後，許多港人都紛紛訂機票到外地旅遊或探親。不過，自從疫情出現之後，飛機票的價位真的比之前高出很多。要精明地去旅行，怎可以放過任何航空公司的機票優惠呢？今次卡塔爾航空趁著一年一度的Black Friday推出優惠，大家可以於2022 年 11 月 29日前在 qatarairways.com 或其流動應用程式上預訂來回機票，最低可以有88折。

 

11 月 29日前在 qatarairways.com 或其流動應用程式上預訂來回機票（圖片來源：qatarairways.com）

最低可以有88折（圖片來源：qatarairways.com）

 

　　大家明年會不會想去一次歐洲之旅，好像去愛丁堡來一場哈利波特主題之旅、到維也納的聖史蒂芬大教堂朝聖、欣賞雅典衛城及奧林匹克運動場的壯麗、去馬爾代夫享受陽光與海灘，就要好好考慮今次的優惠。

 

愛丁堡（圖片來源：Unsplash）

雅典衛城（圖片來源：Unsplash）

 

　　卡塔爾航空Black Friday優惠出發日為今年的12月1日至明年9月，所以今年大家沒有假期都可以下年去，早點計劃好下年的旅程。另外，今次優惠是包括商務艙及經濟艙票價的，更有22個航點包括：倫敦、愛丁堡、馬德里、巴塞隆拿、柏林、杜塞道夫、法蘭克福、慕尼黑、維也納、日內瓦、蘇黎世、斯德哥爾摩、羅馬、米蘭、紐約、阿姆斯特丹、雅典、巴黎、布拉格、伊斯坦堡、尚吉巴及馬爾代夫。

 

日內瓦（圖片來源：Unsplash）

布拉格（圖片來源：Unsplash）

 

　　受條款及細則約束，詳情可以到官方網站查詢。

 

優惠期限：2022年11月23日至29日

旅行期限：2022年12月1日至2023年9月30日

不適用日期（去程）：2022年12月14日至17日, 2023年1月20日至24日, 2023年4月1日至8日, 2023年7月15日至9月9日, 2023年9月24日至30日

不適用日期（回程）：2022年12月11日至31日, 2023年1月24日至2月1日, 2023年4月9日至16日, 2023年7月28 至8月27日

 

訂票連結：卡塔爾航空Black Friday優惠

 

 

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