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23/11/2022

交稅優惠2022｜交稅嬴$8,888免找數簽賬額！分期享額外回贈，早鳥繳款送多$50！一文睇清6大銀行信用卡交稅優惠（附登記連結）

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Text: Christy Yiu

　　說時遲那時快，又到交稅的日子！交稅荷包最為肉赤，當然想慳得就慳，如有優惠回贈當然更好！最近各大銀行都推出了信用卡交稅優惠，當中除了有現金回贈，更有銀行大推$8,888免找數簽賬額抽獎！即睇各大銀行信用卡交稅優惠！

 

【信用卡交稅優惠2022】1. 中國銀行：分期交稅有額外回贈！

 

　　即日至12月31日，凡以中銀信用卡交稅，$10,000元以上可獲現金回贈$50元，$50,000以上則可獲現金回贈$100元，如此類推，最高可享$500現金回贈。如選擇以分期交稅，$10,000元以上則可再額外多獲$100現金回贈，最高可多享$1000現金回贈！

 

（圖片來源：中國銀行）

（圖片來源：中國銀行）

 

【信用卡交稅優惠2022】2. 星展銀行：早鳥繳款送$50！

 

　　即日至2023年4月30日，透過星展iBanking網上理財或 DBS digibank HK app登記並繳交政府賬單（包括稅款、差餉和地租），即可享高達$350現金回贈！如於2023年1月31日前繳款，更即送$50現金早鳥賞！另外，透過指定方式存入$50,000資金，再送你$50現金存入賞！

 

（圖片來源：星展銀行）

 

詳情：星展銀行

 

【信用卡交稅優惠2022】3. 花旗銀行：最多額外賺$4,000！

 

　　即日至2023年2月28日，透過Citi PayAll交稅，即可賺高達$600簽賬回贈！如再經Citi Mobile App申請分期計劃，更可享額外2%現金獎賞，最多可賺$4,000！

 

（圖片來源：花旗銀行）

（圖片來源：花旗銀行）

 

詳情：花旗銀行

 

下頁睇其餘銀行交稅優惠！

 

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