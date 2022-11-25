免費爆谷日｜渣打一連兩日街頭大派名店Garrett爆谷！幾時、邊度有得拎？

渣打銀行今個 11 月舉辦了連串全城 cheer up 活動，為港人打氣。繼早前的免費電車日和免費午餐日之後，渣打近日再在社交平台公布 11 月 25 及 26 日將一連兩日推出免費爆谷日，於九龍區街頭大派 Garrett 爆谷！

渣打銀行的 cheer up 計畫以「人人發光．刷新香港」為主題，鼓勵港人發揮馬拉松精神，不斷突破自己的界限，共享快樂時刻。而今次的免費爆谷日將派出別注版 Popcorn Truck，分別在 11 月 25 及 26 日進駐觀塘區和尖沙咀區，向市民大派美國芝加哥人氣爆谷名店 Garrett 的爆谷，分享快樂滋味。

派發時間及地點︰

11月25日 (五) 1pm開始 — 觀塘駿業街近中海日升中心位置

11月26日 (六) 1pm開始 — 尖沙咀海防道近海防道臨時街市位置

（stancharthk @IG）







渣打銀行免費爆谷日

網址︰www.sc.com/hk/zh/sustainability/shine-with-hong-kong-2022/

註︰數量有限，送完即止。