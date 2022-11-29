  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
我家私房菜Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

29/11/2022

睇戲優惠 | 5大戲院睇戲有平！港九新界都有份！星期一指定時間$30 / 戲票買1送1 /午夜場$35

#電影 #戲飛 #信用卡優惠 #購物優惠 #戲院優惠 #港產片 #戲院 #英皇戲院 #買1送1 #MCL #著數 #百老匯 #優惠 #CinemaCity #嘉禾院線
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　當被問到放假有甚麼活動，不少人都會覆「食飯睇戲」。最近有不少外國電影值得一看，而港產片方面也不弱，很多香港製造的電影都十分賣座。如果大家想支持，當然要買飛入場。今次編輯為大家推介5大戲院優惠，當中包括買1送1、1張飛$35等，大家一齊看看有沒有適合自己的優惠吧！

 

睇戲優惠 │1. 嘉禾院線：逢星期一指定時間票價$30


　　$30真的可以買到一張飛？對，你沒有看錯！嘉禾院線全線10間戲院逢星期一，下午1時前2D場次戲票為$30，而下午1時後戲票為$40，不論是成人、學生及小童都一樣價錢。

 

嘉禾院線全線10間戲院星期一優惠(圖片來源: 嘉禾院線官網)

 

　　不過要留意的是，星期一嘉禾院線其他版本的2D票價有稍稍不同的（1PM前 ｜1PM或之後）：
IMAX場次：全日HK$80
D-BOX場次：HK$80｜HK$90
Home特色影院(嘉禾V WALK)：HK$40 ｜HK$50
Vivo尊尚影院(嘉禾MegaBox)：HK$80｜HK$90
Vivo尊尚影院(the sky)：HK$90｜HK$100
詳情：嘉禾院線


下一頁：指定戲院午夜場票價$35

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

我要回應

更多著數速遞文章

你可能感興趣

#電影 #戲飛 #信用卡優惠 #購物優惠 #戲院優惠 #港產片 #戲院 #英皇戲院 #買1送1 #MCL #著數 #百老匯 #優惠 #CinemaCity #嘉禾院線

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk