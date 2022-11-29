運動用品優惠 | 杏花新城推35周年運動折！運動品牌低至 1 折︰Nike減價波鞋額外再85折！法牌le coq sportif上衣$98

臨近年尾，不只多個品牌舉行年終大減價，杏花新城也預告12月將大搞「35 周年運動折」，一連三個星期推出不同期間限定優惠，人氣運動品牌如Nike、adidas、New Balance更激減低至 1 折。必買Nike減價波鞋有額外85折上折優惠，New Balance指定男女裝鞋款低至24折，而秋冬必備行山裝備同樣有折扣優惠，像NIKKO女裝羽絨低至33折即可入手。

杏花新城於12月推出一連3星期的「35周年運動折」。

杏花新城的「35 周年運動折」將於 12 月 4 日至 12 月 24 日舉行，場內進駐了Nike、adidas、PUMA、New Balance、2XU、Palladium、K-Swiss等超過10個運動潮牌，當然不少得戶外品牌 timberland，由運動服飾、波鞋、背囊、訓練及治療用品應有盡有，不論運動型或山系男女都能找到心頭好。必check毎周限定優惠，像入手Nike的減價斷碼鞋款，還有額外85折的折上折優惠；12 月 11 日當日更設限時優惠，消費滿$688額外再9 折，Nike粉絲怎能不出動掃貨！

Nike提供折上折優惠，入手斷碼鞋款除了有店內基本折扣，更可額外專享85折優惠。

除此之外，adidas 指定貨品 4 件半價、New Balance 指定男女裝鞋款低至 24 折、K-Swiss 時尚波鞋低至半價發售，就連專業運動品牌 2XU 的男裝三項鐵人壓力背心，都由原價$740減至$150，足足慳近$600！法牌le coq sportif的女裝3色長袖上衣及男裝短袖 T 恤，本來每件$280，折後只需 $98。

adidas指定貨品4件半價

New Balance指定男女裝鞋款低至24折

秋冬必備行山裝備同樣有折扣優惠，像NIKKO女裝羽絨低至33折即可入手。