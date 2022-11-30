搭巴士優惠｜中銀BoC Pay推「乘車碼」！即日起搭滿10元減3元＋5倍積分回贈！ 九巴、龍運都用得！（附啟用教學）

為迎合電子支付大趨勢，中銀香港BoC Pay日前（11月27日）推出「乘車碼」掃碼付款功能，並率先於九巴及龍運巴士電子支付系統「e度嘟」使用，覆蓋全線超過4,000輛巴士、逾400條巴士線！即日起至12月31日，只要使用BoC Pay搭巴士滿10元，即可享3元車資減免！另額外可享5倍積分回贈！即睇詳情！

由中銀香港BoC Pay推出的全新「乘車碼」的使用方式很簡單，毋須輸入密碼，即可直接在收費器上方鏡頭掃瞄乘車碼繳付車費。即日起至2022年12月31日，憑BoC Pay「乘車碼」繳付九巴及龍運巴士車費，可享以下優惠：

優惠1：繳付單程車費滿$10，即享$3折扣；每位客戶最多可享優惠20次，名額共10萬個

優惠2：繳付車費可享額外5倍積分；每位客戶最多可享5,000分

【中銀BoC Pay「乘車碼」】即睇啟用教學！

第一步：於BoC Pay按「乘車碼」。

第二步：選擇默認付款賬戶，並同意相關條款及細則。

第三步：輸入支付密碼及一次性認證碼。

第四步：啟用成功。

註：須綁定中銀銀聯信用卡才可啟用「乘車碼」並繳付車費。

中銀BoC Pay（按此下載）