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20/12/2022

【聖誕節2022｜商場優惠合集】聖誕Shopping！K11 MUSEA聖誕大抽獎送跑車、Rosewood Staycation！海港城逢周日雙倍獎賞！一文睇晒香港各大商場消費優惠（不斷更新）

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　聖誕節及農曆新年將至，全港各大小商場紛紛推出不同的商場優惠，讓大家可以至抵價盡情掃貨的同時，更可以賺埋商場及商戶的優惠券，甚至參加聖誕大抽獎贏跑車、Staycation、人氣家電及更多豐富禮物！即睇！

 

K11 MUSEA｜海港城YOHO MALL x MOKOELEMENTS圓方港鐵商場

 

【聖誕節2022｜商場優惠合集】K11 MUSEA：抽獎贏四門轎跑車、瑰麗酒店Staycation！

 

　　今年聖誕，K11 MUSEA推出一系列購物獎賞和聖誕幸運大抽獎！即日起至12月31日，只要同日累積（不少於2張及不多於4張收據，至少2間不同商戶）消費滿$3,000，即可換領價值$200的「Christmas Pass」；滿$15,000，可換領價值$1,000的「Christmas Pass」；滿$35,000，可換領價值$3,000的「Christmas Pass」！「Christmas Pass」可於K11 MUSEA內逾60間指定商戶當現金使用！

 

　　此外，於K11 MUSEA 同日累積消費滿$3,000，即可參加聖誕大抽獎1次，贏取總值超過$80萬的豐富獎品！獎品包括極致動感純電四門轎跑BMW i4 M50 Gran Coupé （名額1個）及入住五星級的香港瑰麗酒店豪華海景套房一晚（名額7個）！抽獎結果公布日期為2023年1月6日。

 

K11 MUSEA「UniChristmas慈善聖誕限定店」禮物換領詳情

推廣日期：即日至2022年12月31日

時間：10am-10pm

地點：K11 MUSEA 地下禮賓尊區

 

 

 

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