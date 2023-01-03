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03/01/2023

生日優惠 │ 10大1月生日優惠推介！住宿、飲食、玩樂有齊！Rosewood免費升級/半島酒店送蛋糕/免費坐昂坪360

#Staycation #住宿優惠 #1月生日 #生日優惠 #海洋公園 #香港瑰麗酒店 #香港半島酒店 #優惠 #飲食優惠 #大富翁夢想世界 #香港富麗敦海洋公園酒店 #免費 #杜莎夫人蠟像館 #天際100 #昂坪360 #The Tiffany Blue Box Café #Mira Place #玩樂優惠
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Text: Sammy Leung

　　召喚1月生日的朋友！轉眼間就到了2023年的1月，各位1月出生的朋友，先跟你們說聲生日快樂！生日月當然要多玩多吃，不少地方都推出了1月生日優惠。所以今次編輯為大家精選10大生日優惠，如果有興趣的朋友就記得繼續看下去了。

 

住宿及飲食優惠

1月生日優惠│1. 香港富麗敦海洋公園酒店：生日staycation飲食優惠

 

　　不想在家過生日，又沒有去旅行，大家可以去staycation。去酒店當然要入住新酒店，位於香港海洋公園水上樂園旁邊的香港富麗敦海洋公園酒店在2022年7月落成，生日入住香港富麗敦海洋公園酒店，會有一系列驚喜禮遇，包括：

 

  •    每日雙人早餐
  • 　指定迎賓禮遇
  • 　免費意大利芝士蛋糕（一磅）
  • 　免費紅酒或白酒乙瓶
  • 　於星耀廳享用雙人自助晚餐
  • 　延遲退房至下午 3 時

 

去完香港富麗敦海洋公園酒店，仲可以順便去海洋公園，今個生日節目真的很豐富。

 

地址：香港香港仔海洋徑3號

詳情：生日staycation飲食優惠

 

1月生日優惠│2. 香港瑰麗酒店：免費升級客房+200元K11 MUSEA電子禮券+迎賓花籃

 

Staycation又怎可以不提香港瑰麗酒店，生日月份入住香港瑰麗酒店會有專享住宿套餐優惠，包括：

  •  自選房型豪華住宿，並獲免費升級至下一級別客房
  •  於Maison LeCercle酒廊獨家享用雙人生日品酒體驗
  •  Asaya港幣500元康體消費額，可於惠顧任何服務*或護膚產品滿港幣2,500元時使用
  •  每日雙人早餐
  •  Blooms & Blossoms迎賓花籃
  •  一瓶迎賓香檳 特色蛋糕
  • 每次住宿獲贈港幣500元消費額 港幣200元K11 MUSEA電子禮券及賺取100 K Dollar (於參與商戶單筆消費滿港幣1,000元，即可使用K11 MUSEA電子禮券)

 

　　除了飲食外，更會K11 MUSEA電子禮券，大家可以在購物時使用。這個優惠只適用於新的客房預訂，只限每房兩人，必須最少於48小時前預訂。

 



地址：尖沙咀梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside 香港瑰麗酒店

詳情：香港瑰麗酒店生日住宿套餐優惠

 

1月生日優惠│3. 香港半島酒店：2位有生日蛋糕一個+4人以上1位免費

 

　　香港半島酒店都有推出生日優惠「快樂生辰獎賞」，只要生日正日惠顧大堂茶座指定餐單晚餐2位即可獲贈生日蛋糕一個。如果惠顧大堂茶座晚餐四位或以上，即可享一位免費及獲贈生日蛋糕一個。

 

 

記得要在72小時前訂座，而如要取消訂座，需提前至最少24小時通知。

 

不適用日期：1月21日至25日

收費：每位558港元（另加10%服務費）

地址：九龍梳士巴利道

詳情：香港半島酒店大堂茶座快樂生辰獎賞

 

1月生日優惠│4. Mira Place Yamm：1杯汽酒+1個生日蛋糕

 

　　生日如果想在尖沙咀食飯，可以考慮一下The Mira的餐廳Yamm。Yamm供應國際自助餐及自選菜譜，自助餐提供日本、印度、東南亞及西式美饌以及匠心製作的滋味甜品。到Yamm品嚐精緻晚餐，生日之星於生日一週內與朋友同行，更可獲贈一杯汽酒及一個生日蛋糕。

 

 

 


地址：九龍尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place Yamm

營業時間：上午7時至晚上11時

詳情：Yamm生日有禮



1月生日優惠│5. The Tiffany Blue Box Café：免費迷你 Blue Box 蛋糕

 

　　生日一定要去一個靚靚的地方打卡，留一個美好的紀念。The Tiffany Blue Box Café以Tiffany Blue色為主調，拍出來的照全部都好好看。大家在生日月份2人或以上去The Tiffany Blue Box Café，每位客人消費全日供應菜單上的3道菜套餐，就可以免費享迷你 Blue Box 蛋糕。不過，大家記得要在48小時前訂座並說明要使用生日優惠。


 






地址：尖沙咀北京道1號大堂207-208號舖
時間：平日中午12時至下午9時半、星期六日及公眾假期上午11時至下午9時半
詳情：免費迷你 Blue Box 蛋糕

(以上優惠一切以官方為準)

下一頁：生日免費玩樂篇

 

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